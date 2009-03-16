Kaçırıp evlendiği kıza tecavüz etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 19 yaşındaki bir genç kızın, kaçırılarak zorla evlendirildiğini ve evlendiği kişinin kendisine tecavüz ettiğini öne sürerek jandarmaya başvurması üzerine, genç kızla evlenerek tecavüz ettiği iddia edilen kişi ile bu kişiye yardım ettiği belirtilen 2 kişi

tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İncekum beldesinde yaşayan 19 yaşındaki A.D., jandarma karakoluna giderek, Hasan Hüseyin K. (36), Ali Rıza U. (32) ve Yusuf T. (31) tarafından zorla kaçırıldığını öne sürdü.



Kaçırıldıktan sonra Alanya Belediyesi'ne götürülerek istemediği halde zorla nikah kıyıldığını ve Yusuf T. ile evlendirildiğini öne süren A.D., Yusuf T.'nin kendisine tecavüz ettiğini de savunarak 3 kişiden davacı olduğunu kaydetti.



Bunun üzerine operasyon başlatan jandarma, Hasan Hüseyin K., Ali Rıza U. ve Yusuf T.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevkedilen Hasan Hüseyin K. (36), Ali Rıza U. (32) ve Yusuf T. (31), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya (L) Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiler.





