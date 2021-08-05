Kaçırılmış olabileceği iddia edilen Seth Rogen: Kaçırılmadım

T24 Dış Haberler

Kanadalı aktör Seth Rogen, kaçırıldığı ''iddialarını'' yalanladı.

Twitter üzerinde açıklamada bulunan Rogen, ''Kaçırılmadım. Bunu onu kaçıran kişi onun Twitter hesabından yazmıyor. Yemin ediyorum'' yazdı.

TikTok üzerinden yayılan şakayla karışık videoda bir sosyal medya kullanıcısı, Rogen'ın kaçırılmış olabileceğini ve onu kaçıran kişinin Instagram hesabından yaptığı seramik çalışmalarını paylaşıyor olabileceğini ifade etmiş.

Kısa süre içinde sosyal medya mecralarında yayılan videoyu paylaşan bazı kişiler, Rogen'ın uzun süredir suratının göründüğü bir fotoğraf paylaşmadığına dikkat çekti.

Roger, daha sonra kaçırılmadığı ile ilgili açıklamalarını içeren haberi alıntılayarak, ''Böyle bir manşet görmek her zaman iyidir'' yazdı.