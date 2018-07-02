Kaçırılmak istenen genç kadını Berrin öğretmen kurtardı (2)

BERRİN ÖĞRETMEN DHA\'YA KONUŞTU

Manavgat\'ta akıl sağlığı yerinde olmayan Zehra Güleydam\'ı otomobile bindirmeye çalışan kimliği belirsiz kişilerin elinden kurtaran özel bir okulda öğretmenlik yapan Berrin Balcı, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) konuştu. Her gün saat 21.30- 22.00 arasında yürüyüş yaptığını söyleyen Balcı, \"Yürüyüşümün ardından sürekli kahve içtiğim yere oturdum. Orada bir kız çocuğu dikkatimi çekti. Kendi kendine konuşan, şarkı söyleyen, yolda şuursuz hareketler yapan kız çocuğunu gördüm. Ruhsal dengesinin yerinde olmadığının farkına vardım. Bu arada yoldan geçen araçların çocuğun önünde durup, onu arabaya alma çabaları dikkatimi çekti, müdahale ettim\" dedi.

\'BU DRAMI BANA SAATLER BOYUNCA ANLATTI\'

Zehra Güleydam\'ı yanına çağırdığını, kahve ısmarladığını ve konuştuklarını aktaran öğretmen Balcı, \"Bana, Ankara\'dan geldiğini, 4 aydır sokaklarda olduğunu, terminalde, hastanede yatıp kalktığını, ailesinin kendisine sahip çıkmadığını, annesinin öldüğünü, 1.5 yaşında bir oğlu olduğunu, onun da kayınvalidesinin yanında kaldığını, oğlunu göremediğini, eşinin cezaevine girdiğini, dayak yediğini, kafasına pompalı tüfek dayandığını, şiddet gördüğünü söyledi. Bu dramı bana saatler boyunca anlattı\" diye konuştu.

\'HASTANE YETKİLİLERİ GEREKENİ YAPTI\'

Bu duruma sessiz kalamayacağını belirten Berrin balcı, \"Vatandaş olarak yapmam gerekeni yaptım ve jandarmaya haber verdim. Avukat Ertekin Kök ve Sarılar Mahallesi muhtarını aradım. Buraya gelerek bizi aldılar. Hastaneye gittik, hastane yetkilileri gerekeni yaptı. İlk müdahalenin ardından servise yatırıldı. Ertesi gün de Konya\'ya sevk edildi\" dedi.

\'KAPIYI AÇARAK ZEHRA\'YA BİRA VERDİLER\'

Genç kadının dengesiz hareketleri nedeniyle yerinde duramadığını anlatan Berrin Balcı, şöyle dedi:

\"Yanımdan kalkarak sürekli yol kenarına gidiyordu. Ben de onu geri getiriyordum. Jandarmayı aradıktan sonra yine gitti. Bu sırada \'Şahin\' marka içinde 4 kişinin olduğu bir otomobil önünde durdu. Arabanın içinden kapıyı açarak Zehra\'ya bira verdiler. Ben o anda müdahale ettim, çünkü içeriye alacaklardı. \'Kızımızı rahat bırakın, jandarmaya haber verdim, gereken yapılacak\' dedim. Arabanın kapısını kapatıp, hızla uzaklaştılar.\"

Öğretmen Berrin Balcı, olay esnasında çevrede bulunan insanların sadece seyretmesinin ise çok üzücü olduğunu belirtti.



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