T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaçırılıp, ailesinden fidye istenen Iraklı emniyet müdürü, operasyonla kurtarıldı (2)

ŞÜPHELİLERİN 3’Ü TUTUKLANDI Trabzon'da Iraklı Emniyet Müdürü Naeemab Abdulmohsin Omar Al Kaood’u kaçıran 4 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi

24 Mayıs 2018 22:54

ŞÜPHELİLERİN 3’Ü TUTUKLANDI
Trabzon\'da Iraklı Emniyet Müdürü Naeemab Abdulmohsin Omar Al Kaood’u kaçıran 4 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Suriye uyruklu Faysal Alhusein (33) savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye çıkarılan Irak uyruklu NaFe Mohammad Matar Ramadhan (33), Noah Mahmood Olaıwı Olaıwı (36) ve Subhı Hammad Alsalama (27) tutuklandı.
Öte yandan, kaçırıldığı evde yatak üzerinde elleri ve gözleri bantla bağlı halde bulunup kurtarılan, Iraklı Emniyet Müdürü Omar Al Kaood ise sağlık kontrolü ve emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine kavuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TUTUKLANDI Trabzon Iraklı Emniyet Müdürü Naeemab Abdulmohsin Omar Al KaooduFaysal AlhuseinIrakNaFe Mohammad Matar RamadhanMahmood Olaıwı OlaıwıHammad AlsalamaEmniyet Müdürü Omar Al KaoodFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24