Kaçırılıp, ailesinden fidye istenen Iraklı emniyet müdürü, operasyonla kurtarıldı (2)

ŞÜPHELİLERİN 3’Ü TUTUKLANDI

Trabzon\'da Iraklı Emniyet Müdürü Naeemab Abdulmohsin Omar Al Kaood’u kaçıran 4 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Suriye uyruklu Faysal Alhusein (33) savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye çıkarılan Irak uyruklu NaFe Mohammad Matar Ramadhan (33), Noah Mahmood Olaıwı Olaıwı (36) ve Subhı Hammad Alsalama (27) tutuklandı.

Öte yandan, kaçırıldığı evde yatak üzerinde elleri ve gözleri bantla bağlı halde bulunup kurtarılan, Iraklı Emniyet Müdürü Omar Al Kaood ise sağlık kontrolü ve emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine kavuştu.

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