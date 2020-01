Kaçırıldığını iddia eden belediyenin şube müdürü: Partimizin adaletine güveniyoruz

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Saruhanlı Belediyesi\'nin Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Suat Diktaş, silah zoruyla kaçırılıp, her ikisi de AK Parti\'li olan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı tarafından sorguya çekildiğini iddia etti. Diktaş, konunun yargıya taşınmadığını belirterek, \"Bu saatten sonra partimizin adaletine güveniyoruz. Polemik yaratmak istemiyorum. Konuşmama hakkımı kullanmak istiyorum; çünkü partiye zarar geliyor. Böyle bir olay yaşandı. Şu an konuyu partimizin genel merkezine ilettik. Partimizin adaletine güveniyoruz\" dedi.

Manisa\'da, Saruhanlı Belediyesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Suat Diktaş\'ın kaçırılıp, alıkonularak, Yunusemre ve Saruhanlı belediye başkanları tarafından 2 saat boyunca sorgulandığı iddia edildi. Diktaş\'ın, başından geçtiğini ileri sürdüğü olayı AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya\'ya gönderdiği mektupta anlattığı ifade edildi. Suat Diktaş\'ın genel merkeze gönderdiği belirtilen mektupta, şöyle denildi:

\"30 Ekim 2017 günü saat 11.00 civarında Yunusemre Belediyesi\'ne ait kreşe gittiğim esnada Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de geldi. Beni takip eden M.Ö. ve gri takım elbiseli bir şahıs, ayrıca silahını gördüğüm koruma V. (Volkan) tarafından aracımın önü kesilerek araçtan indirildim. Mehmet Çerçi sizi çağırıyor\' dediler. 10-15 kişiden oluşan silahlı adamlarıyla beni kreşin yanında kameraların olmadığı alana götürdüler. Sonra Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı\'yı arayın o da gelsin\' diye talimat verdi. Beni Yunusemre Belediyesi\'ne ait Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir binaya götürdüler. İki belediye başkanı iki saat savcı gibi ifademi baskıyla aldı. \'Belediye Başkan Yardımcısı K.K. rüşvet alıyor mu\' ve \'Ankara, İstanbul\'a evrak göndermişsin, Özgür Özel ve danışmanıyla görüşmüşsün. MİT misin? Ankara\'da kimlerin adamısın?\' gibi sorular sordular. Sonra Milletvekilimiz Metin Külünk (AK Parti İstanbul Milletvekili), vali ve emniyet müdürünü arayıp kaçırıldığımı söylemiş. Polis tarafından emniyete götürüldüm.\"

\'PARTİMİZİN ADALETİNE GÜVENİYORUM\'

Söz konusu mektubun bazı basın yayın organlarında haber olarak yer almasının ardından Suat Diktaş, DHA muhabirine AK Parti\'ye zarar vermek istemediğini söyledi. Olayın yargıya taşınmadığını dile getiren Diktaş, \"Bu saatten sonra partimizin adaletine güveniyoruz. Polemik yaratmak istemiyorum. Konuşmama hakkımı kullanmak istiyorum; çünkü partiye zarar geliyor. Böyle bir olay yaşandı. Şu an konuyu partimizin genel merkezine ilettik, partimizin adaletine güveniyoruz. Gerekli açıklamaları sonra yapacağım\" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi\'nin danışmanı Musa Dirik ise konuyla ilgili daha sonra açıklama yapacaklarını söyledi.

