T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaçırıldığı öne sürülen 15 yaşındaki Sümenye bulundu (2)

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ Almus'ta jandarma tarafından düzenlenen çalışma sonrası bulunan Sümenye Aktaş ile onu kaçırdığı öne sürülen S

24 Ağustos 2017 02:56

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Almus\'ta jandarma tarafından düzenlenen çalışma sonrası bulunan Sümenye Aktaş ile onu kaçırdığı öne sürülen S.A., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Sümenye Aktaş daha sonra sağlık kontrolü için Tokat Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Sümenye Aktaş, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. S.A.\'nın ise savcılık ifadesinin ardından yarın mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.
Anne Kezban Aktaş kızının bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, \'\'Dünyalar benim oldu. Allah devletimizden razı olsun. Kızımı bulundu\'\' dedi

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ AlmusSümenye AktaşSavcılıktaTokat Devlet HastanesiAnne Kezban AktaşAllahKızımı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24