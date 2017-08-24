Kaçırıldığı öne sürülen 15 yaşındaki Sümenye bulundu (2)

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Almus\'ta jandarma tarafından düzenlenen çalışma sonrası bulunan Sümenye Aktaş ile onu kaçırdığı öne sürülen S.A., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Sümenye Aktaş daha sonra sağlık kontrolü için Tokat Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Sümenye Aktaş, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. S.A.\'nın ise savcılık ifadesinin ardından yarın mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Anne Kezban Aktaş kızının bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, \'\'Dünyalar benim oldu. Allah devletimizden razı olsun. Kızımı bulundu\'\' dedi

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