Kaçırılarak 4 milyon lira fidye istenen Suudi iş adamı kurtarıldı (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI

10 gün önce ticaret yapmak için geldiği Gaziantep\'te kaçırılan ve jandarma operasyonuyla Hilvan\'ın Uzuncuk Mahallesi\'nden kurtarılan Suudi iş adamı Fahad Mohammed Arwaehel\'i fidye karşılığı kaçırdığı ileri sürülen 4 kişiden, 3\'ü tutuklandı.

Suudi iş adamı Fahad Mohammed Arwaehel\'in Arabistan\'daki ailesinden 4 milyon liraya denk gelen 3 milyon 300 bin Suudi Arabistan Riyali fidye isteyen ve operasyonla yakalanan şüphelilerden A.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverilirken; S.B., E.C.Ç., ve R.Ç. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.