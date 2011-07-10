-KAÇIRILANLAR İÇİN OPERASYONLAR SÜRÜYOR DİYARBAKIR (A.A) - 10.07.2011 - Diyarbakır Valiliği, terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen yol kesme eyleminde kaçırılan astsubay, uzman çavuş ve sağlık teknisyeninin kurtarılması için operasyonların aralıksız devam ettiğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saat 21.45 sıralarında, Bingöl-Diyarbakır karayolunun 68. kilometresi Ziyarettepe mevkisinde terör örgütü mensuplarınca yol kesmek suretiyle eylem yapıldığına dair gelen ihbar sonucunda güvenlik kuvvetlerinin olay yerine intikal ettiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: ''Sivil araçlarıyla seyahat eden Lice 2. Motorize Piyade Tugay Komutanlığında görevli bir astsubay ve uzman çavuş ile Bingöl'ün Genç ilçesinde görev yapan bir sağlık teknisyeninin terör örgütü mensuplarınca kaçırıldığına dair değerlendirmeler sonucu güvenlik kuvvetlerimizce her türlü imkan ve kabiliyet seferber edilerek, kaçırılan şahısların kurtarılması için başlatılan operasyonlara aralıksız devam edilmektedir.''