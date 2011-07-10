T24 LogoT24 Logo
Gündem

KAÇIRILANLAR İÇİN OPERASYONLAR SÜRÜYOR DİYARBAKIR (A.A)

10 Temmuz 2011 15:21

-KAÇIRILANLAR İÇİN OPERASYONLAR SÜRÜYOR DİYARBAKIR (A.A) - 10.07.2011 - Diyarbakır Valiliği, terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen yol kesme eyleminde kaçırılan astsubay, uzman çavuş ve sağlık teknisyeninin kurtarılması için operasyonların aralıksız devam ettiğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saat 21.45 sıralarında, Bingöl-Diyarbakır karayolunun 68. kilometresi Ziyarettepe mevkisinde terör örgütü mensuplarınca yol kesmek suretiyle eylem yapıldığına dair gelen ihbar sonucunda güvenlik kuvvetlerinin olay yerine intikal ettiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: ''Sivil araçlarıyla seyahat eden Lice 2. Motorize Piyade Tugay Komutanlığında görevli bir astsubay ve uzman çavuş ile Bingöl'ün Genç ilçesinde görev yapan bir sağlık teknisyeninin terör örgütü mensuplarınca kaçırıldığına dair değerlendirmeler sonucu güvenlik kuvvetlerimizce her türlü imkan ve kabiliyet seferber edilerek, kaçırılan şahısların kurtarılması için başlatılan operasyonlara aralıksız devam edilmektedir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24