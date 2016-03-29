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Dünya

Kaçırılan uçaktaki rehin yolcular hava korsanıyla selfie çektirdi!

Mısır Dışişleri Bakanı hava korsanı hakkında "Terörist değil, gerizekalı" dedi

29 Mart 2016 17:34

İbrahim Samaha adlı bir hava korsanı tarafından kaçırılan Mısır Havayolları'na ait yolcu uçağı, 4 batılı yolcusu ve mürettabatıyla halen Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Havaalanı'nda rehin tutuluyor. Yolcular, uçağı kaçıran hava korsanıyla selfie çekerek sosyal medyada paylaştı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada ise uçağı kaçıran hava korsanıyla ilgili “Terörist değil, gerizekalı. Teröristler de manyak oluyor ama bu kadar aptal olmuyorlar. Bu adam öyle" dendi. 

 

"Olay kişisel"

 

İbrahim Samaha'nın eylemi Kıbrıs'ta yaşayan eski eşiyle görüşebilmek için yaptığı iddia ediliyor. Samaha'nın eski eşine iletilmek üzere  dört sayfalık Arapça bir mektup yazdığı öğrenildi. Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, olayın kişisel olduğunu, terörizmle alakası olmadığını ifade etti.

 

 

 

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