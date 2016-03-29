Kaçırılan uçaktaki rehin yolcular hava korsanıyla selfie çektirdi!

İbrahim Samaha adlı bir hava korsanı tarafından kaçırılan Mısır Havayolları'na ait yolcu uçağı, 4 batılı yolcusu ve mürettabatıyla halen Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Havaalanı'nda rehin tutuluyor. Yolcular, uçağı kaçıran hava korsanıyla selfie çekerek sosyal medyada paylaştı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada ise uçağı kaçıran hava korsanıyla ilgili “Terörist değil, gerizekalı. Teröristler de manyak oluyor ama bu kadar aptal olmuyorlar. Bu adam öyle" dendi.

"Olay kişisel"

İbrahim Samaha'nın eylemi Kıbrıs'ta yaşayan eski eşiyle görüşebilmek için yaptığı iddia ediliyor. Samaha'nın eski eşine iletilmek üzere dört sayfalık Arapça bir mektup yazdığı öğrenildi. Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, olayın kişisel olduğunu, terörizmle alakası olmadığını ifade etti.