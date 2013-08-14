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'Kaçırılan Türk pilotlar Bekaa Vadisi'nde'

Lübnan As Safir gazetesi, Türk pilotların kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınan Muhammed Salih'in sorgusunda pilotları kaçıranların isimlerini ve kaldıkları yerin bilgilerini verdiğini iddia etti

14 Ağustos 2013 07:35

 

Lübnan'da 2 Türk pilotun kaçırılmasının yankıları sürerken, Lübnan As Safir Gazetesi önemli bir iddiada bulundu. Türk istihbarat birimleri, olayla bağlantısı olduğu iddia edilerek gözaltına alınan Muhammed Ali Salih’e ulaşmış, Lübnan polisi de onu gözaltına almıştı. As Safir gazetesi Salih’in sorgusunda kaçıranların isimlerini ve kaldıkları yerin bilgisini verdiğini yazdı.
Gazetenin haberine göre Salih, Türk pilotların kaçırılması planının 2 hafta önce değil 2 ay öncesine dayandığını söyledi ve şunları anlattı: “Türk uçağının kalkış ve işin bilgilerini ve Türk pilotların kullandıkları güzergahı tespit ettiler. Pilotları Lübnanlı hacılarla değiş tokuş yapmak için kaçırdılar. Ama ben de akrabalarım da kaçırma olayına karışmadık.”
 

'Pilotlar Bekaa Vadisi'nde' 
 

Türk istihbaratı, Salih’in Türk pilotu kaçıranlarla yaptığı 3 görüşmeyi tespit etmiş, Ad Diyar gazetesi, Lübnanlı aşiret üyesinin bu konuşmalarda kaçırılma olayını organize ettiğini yazmıştı. Güvenlik birimleri de incelemeler sonucunda Türk pilotların, Lübnan’ın güneyindeki Bekaa Vadisi’nde tutulduğunu doğruladı. Vadinin yarısı, Hizbullah’ın kontrolünde ve Lübnan güvenlik birimlerinin burada bir otoritesi olmadığı için operasyon ihtimalinin bulunmadığı belirtiliyor.
Öte yandan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu pazar günü İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ile bir telefon görüşmesi yaptı. Dün de İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Arakcı, Lübnan’da kaçırılan Türk pilotların serbest bırakılması için desteğe hazır olduklarını belirterek, “Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun İranlı mevkiidaşı Ali Ekber Salihi’yi arayarak yardım ve arabuluculuk talep ettiğini” söyledi. Arakcı, İran’ın adam kaçırma ve rehin alma eylemlerini hangi şartlar altında ve kim tarafından gerçekleştirirse gerçekleştirilsin şiddetle kınadığını belirtti. Davutoğlu dün de Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur ile telefonda görüşerek, kaçırılan iki pilotun bir an önce serbest bırakılması için gereken her şeyin yapılmasının önemine dikkati çekti.

 

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