Kaçırılan Libya Başbakanı Zeydan serbest bırakıldı

Libya hükümeti, bu sabah silahlı kişilerce başkent Trablus'ta kaldığı otelden kaçırılan Başbakan Ali Zeydan'ın tekrar serbest bırakıldığını bildirdi.

Kendini 'suçla savaş birimi' diye adlandıran bir grup, başsavcılığın çıkarttığı tutuklama emri ardından Libya Başbakan'ı Zeydan'ı yakaladıklarını açıklamıştı. Ancak hükümet böyle bir emir olmadığını söylüyor.

Libya resmi haber ajansında yer alan haberde de, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sözcüsü Abdulhakim Belizzi'nin, "Libya Başbakanı Ali Zeydan, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Libya Devrimci Operasyonlar Birliği'nin talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Zeydan'ın sağlık durumu iyi. Libyalı bir vatandaş olarak Zeydan'a iyi bir şekilde muamele edilecek" ifadelerine yer verildi.

El Arabiya gazetesi ise, Zeydan’ın İçişleri Bakanlığı için çalışmış olan eski muhaliflerce kaçırılmış olduğunu yazdı.

BBC'nin başkent Trablus'taki muhabiri Rana Jawad, Libya'da eski rejimin devrilmesine yardımcı olup, yeni hükümetle uzaktan bağları olan ve kağıt üzerinde içişleri ya da savunma bakanlıklarının altında görünen çok sayıda farklı milis kuvvetin genellikle kendi bildikleri gibi hareket ettiğini aktarıyor.

Amerikan özel timleri geçen hafta sonu Trablus'ta üst düzey el Kaide zanlısı Ebu Anas el-Libi'yi kaçırmışlardı.

Libyalı İslamcıları öfkelendiren bu olay ile Başbakan Zeydan'ın başına gelenler arasında bağ kuranlar olduğunu, ancak bu yöndeki şüphelerin henüz doğrulanmadığını vurguluyor.

Başbakan Zeydan yaklaşık bir yıldır görevde bulunuyor.

2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden önce Cenevre merkezli bir insan hakları avukatı olan Ali Zeydan, Kaddafi'nin diplomatı olarak gittiği İsviçre'de iltica etmiş ve yaklaşık 30 yılını bu ülkede sürgünde geçirmişti.