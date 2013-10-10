Libya Başbakanı Ali Zeydan gözaltına mı alındı, kaçırıldı mı?

Silahlı kişilerce kaçırıldığı iddia edilen Libya Başbakanı Ali Zeydan'ın Yolsuzlukla Mücadele Şubesi tarafından götürüldüğü iddia edildi. Zeydan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kötü muameleye maruz kalmadığı belirtildi.

Uluslararası haber ajansı Reuters, Libya devlet haber ajansına dayandırdığı haberinde, Libya Başbakanı Ali Zeydan'ın Yolsuzlukla Mücadele Şubesi'nde tutulduğunu iddia edildi.

Libya devlet ajansına açıklama yapan Libyalı bir yetkili, Başbakan Ali Zeydan'ın İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Yolsuzlukla Mücadele Şubesi'nde tutulduğunu söyledi. Libyalı yetkili, "Zeydan'ın sağlık durumu iyi, Her Libya vatandaşının olduğu gibi kötü muameleye maruz kalmıyor" dedi.

Başbakan Zeydan'ın başkent Trablus'ta Corinthia Oteli'nde, Kaddafi'ye karşı savaşan eski militanlar tarafından alınarak İçişleri Bakanlığı'na götürüldüğü iddia ediliyor. Başkent Trablus'ta güvenliği sağlamak için eski militanlar, Libya İçişleri Bakanlığı'na destek veriyor.



Otelden alındı



Libya Başbakanı Ali Zeydan'ın bu sabah kaldığı otelde silahlı kişilerce kaçırıldı iddia edilmişti.

Libya hükümet sözcüsü Muhammed Kaber, Zeydan'ın Trablus'ta kaldığı otelden kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü duyurmuştu.

Olayın failleri hakkında henüz net bir bilgi yok. Devrim Tugayları adlı örgüt, geçen yıldan bu yana Başbakanlık koltuğunda oturan Zeydan'ı kendilerinin tutukladığını duyururken, başka iddialar da ortaya atılmıştı.

Libya Devrimcileri Operasyon Odası da, Zeydan'ın yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındığını ileri sürerken, gözaltı kararını verdiği iddia edilen kişinin Başsavcı Abdulkadir Rıdvan olduğu ileri sürülmüştü.

Kaçırılma olayının El-Kaide'nin Ebu Enes el-Libi lakaplı El-Kaide örgütü liderlerinden Nezih Abdülhamid er-Rakii'ye yönelik operasyona karşı misilleme olabileceği de iddia edilmişti.



Çatışmalar son bulmuyor



Kaddafi'nin devrilmesinin üzerinden iki yılın geçtiği Libya'da, merkezi hükümet, hala ülkenin farklı bölgelerini kontrol altında tutan rakip aşiretler ve İslamcı gruplar arasındaki çatışmaların önüne geçmeye çalışıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Fizan bölgesi bağımsızlığını ilan etmişti.



Zeydan batıdan yardım istemişti



Zeydan iki gün önce, batıdan ülkedeki militanları durdurmak için yardım istemişti. Ülkesinin bölgeye silah ihracatı için üs olarak kullanıldığını söyleyen Libya Başbakanı, geçen ay da İngiltere'deydi. Zeydan, Suriye'ye silah kaçakçılığıyla ilgili endişelerin arttığı bir dönemde Londra'dan yardım talep etmişti.