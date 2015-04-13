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Dünya
Deutsche Welle

'Kaçırılan kız öğrenciler zorla evlendirildi'

Boko Haram teröründen kaçmayı başaran genç bir kadın, geçen yıl Nijerya’da kaçırılan 200’den fazla kız öğrenciyi gördüğünü ve hepsinin zorla evlendirildiğini öne sürdü.

13 Nisan 2015 19:56


Terör örgütü Boko Haram'dan kaçmayı başaran bir kadın, 14 Nisan 2014‘te Nijerya'nın Chibok bölgesinde kaçırılan kız öğrencilerin zorla evlendirildiğini söyledi.

23 yaşındaki Nijeryalı Liatu Andrawus, 200'den fazla Hrıstiyan genç kızın Müslümanlığa geçmeye zorlandığını da kaydetti.

Genç kadın, bir kaç ay Boko Haram tarafından esir tutulduğunu ve Sünni örgütün militanlarından biriyle zorla evlendirildiğini belirtti. Daha sonra kaçmayı başaran Andrawus, Chibok'tan kaçırılan kızlara geçen yılın sonunda kuzeydoğudaki Gwoza kentinde bir Kuran kursunda rastladığını söyledi.

Andrawus, “Hemen hemen hepsi evlenmişti“ dedi. Andrawus, genç kızlar hakkında bilgi veren ilk görgü tanığı oldu ancak açıklamaları henüz teyit edilemedi.

Bu arada, Boko Haram'ın kalesi olarak görülen Gwoza'nın Nijerya ordusu tarafından geri alındığı bildirildi.

Ancak ülkenin kuzey doğusunda pek çok bölge hâlâ teröristlerin elinde.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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