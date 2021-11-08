Kaçırılan kız çocuğu yanından geçen araca şiddet mesajı veren el hareketini yaptı; TikTok'ta gördüğü hareketi tanıyan sürücü polisi aradı

ABD’de kayıp 16 yaşındaki bir kız çocuğu, TikTok’ta yayılan ve ev içi şiddet mesajı vermek için kullanılan bir el hareketini yaparak yanından geçen bir sürücünün dikkatini çekmesi sayesinde kurtuldu.

The Guardian’da yer alan habere göre, 16 yaşındaki kız çocuğu ABD’nin Kentucky eyaletinde bir aracın içinde görüldü. Çocuk, arabanın camından yanından geçen sürücüye şiddete uğradığı mesajını veren bir el hareketi yaptı.

Sürücü, TikTok’ta gördüğü el hareketini tanıyarak polisi aradı ve gördüğü araçla ilgili bilgi verdi.

Polis, söz konusu aracı tespit ederek yol üzerinde durdurdu. Araçtaki kız çocuğu hakkında birkaç gün önceden kayıp ihbarı bulunduğu tespit edildi.

Kız çocuğu, polise kendisini kaçıran kişiyle birlikte dört eyalet geçtiklerini söyledi.

Aracın 61 yaşındaki sürücüsü tutukladı.

Kız çocuğunun kurtulmasını sağlayan el hareketi geçen yıl Kanada Kadınlar Vakfı tarafından dünyaya tanıtılmıştı.