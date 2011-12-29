Kaçırılan kadına bombalı tehdit!

T24

Alınan bilgiye göre, C.D. isimli kadın, evinden çıkarken kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce araçla kaçırıldı.C.D'yi kaçıran kişiler, vücuduna, üzerinde lamba ve pil bulunan bir nesne bağladı. Üzerine bağladıkları nesnenin telefon sinyaliyle harekete geçen bir bomba olduğunu ve babasının borcunu ödememesi halinde bombayı patlatacaklarını söyleyen kişiler, kadını balık halinin yakınlarında bırakıp kaçtı.Olayın ardından Çınar Polis Merkezi'ne giden kadın, ağlayarak polisten yardım istedi.C.D'yi polis merkezi binasının yanındaki boş alana götüren polis, güvenlik önlemi alarak merkeze bomba imha uzmanlarını çağırdı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, kadının üzerine bağlanan düzeneğin oyun hamuru, led lamba ve pille hazırlanmış olduğunu tespit etti.Polis merkezine gelen Denizli Emniyet Müdürü Atilla Çınar, olayla ilgili bilgi aldı.Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığının sanıldığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü söyledi.