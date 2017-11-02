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Dünya

Kaçırılan kadın böyle kaçtı

Özge Düzgün, İstanbul, 2 Kasım, (DHA)- Amerika’nın Alabama eyaletinde bir benzin istasyonunun güvenlik kameraları benzerine az rastlanacak görüntüler kaydetti

02 Kasım 2017 22:40

Özge Düzgün, İstanbul, 2 Kasım, (DHA)- Amerika’nın Alabama eyaletinde bir benzin istasyonunun güvenlik kameraları benzerine az rastlanacak görüntüler kaydetti.

30 Ekim sabaha karşı saat 2.30’da Tmoty Wyatt ismindeki bir çok suçtan sabıkası olan hırsız Autauga’daki bir eve hırsızlık yapmak için girdi. Bu esnada uyuyan ev sahibi evin içindeki seslere uyandı. Kurbanının uyanması üzerine Wyatt kadının üzerine çökerek onu boğmak istedi fakat başaramadı. Kurbanını bıçakla tehdir eden hırsız onu aracına bindirdi. Araba kullanan Wyatt sürekli olarak kurbanını bıçaklamakla tehdit etti. Wyatt aracını ıssız bir bölgede durdurarak kadını arabanın bagajına kapattı. Daha sonra hırsız, Clayton’daki bir benzin istasyonunda durdu. Wyatt benzin istasyonundaki markete girdiğinde, arabanın bagajındaki kurban aniden bagaj kapağını açarak markete doğru koşmaya başladı. Markette koşan kadını gören Wyatt, hemen kaçmaya başladı ve izini kaybettirdi.

Polis departmanı fotoğrafını yayınladığı şüpheliyi her yerde arıyor.

Görüntü Dökümü:

  • Benzin istasyonuna gelen araç
  • Kadının bagaj kapağını açıp kaçması
  • Marektin içinde ikisinin karşılaşması

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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