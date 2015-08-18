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Dünya
Deutsche Welle

Kaçırılan genç kız ölü bulundu

Almanya'nın Saksonya eyaletinde geçen haftadan beri kayıp olan 17 yaşındaki genç kızın cesedi bulundu.

18 Ağustos 2015 21:51


Saksonya eyaletinin başkenti Dresden'de basın toplantısı düzenleyen Emniyet Müdür Dieter Kroll, 17 yaşındaki Anneli'nin bir cinayet kurbanı olduğunu söyledi.

Jimnastikçi genç kızın ne zaman ve nerede öldürüldüğünün bilinmediğini belirten Kroll, otopsi sonuçlarını henüz elde etmediklerini ifade etti. Genç kızın cesedinin Meissen kasabasındaki bir avluda bulunduğu kaydedildi.

Zanlılar yakalandı

Geçen perşembe günü köpeğini gezdirmeye çıkardıktan kısa bir süre sonra kaçırılan Anneli'nin 61 ve 19 yaşlarındaki katil zanlıları ise yakalandı. Savcılık yetkilileri, olayda cinsel suç işlendiğine dair bir işaret bulunmadığını, büyük olasılıkla yakalanmamak için Anneli'yi öldürüldüklerini söyledi.

Zanlıların Anneli'yi kaçırırken yüzlerine maske takmadığını, bu nedenle de Anneli'yi öldürdüklerini tahmin ediyor. Varlıklı bir işadamının kızı olan Anneli'yi geçen perşembe günü kaçıran zanlılar, daha sonra genç kızın cep telefonu ile ailesini aramış ve cuma akşamına kadar 1 milyon 200 bin euro fidye istemişlerdi.

Zanlılar, ikinci aramada ise aileyi parayı vermezlerse Anneli'yi bir daha göremeyecekleri tehdidinde bulunmuşlardı. Polis, Anneli'nin cuma günü öldürüldüğünü tahmin ediyor.

Bin 200 polis görev yaptı

Anneli'yi ve zanlıları bulmak için bin 200 polis görevlendirilmişti. Polis ve aile, zanlıları taleplerinin yerine getirileceğine inandırmak için pazar gününe kadar kaçırılma olayını kamuoyuna duyurmamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya SaksonyaDresdenEmniyet Müdür Dieter KrollAnneliKrollMeissenGeçenDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/HS/ÇA

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