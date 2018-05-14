Kaçırılan bebeğin tedavisi sürüyor, anne taburcu edildi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi\'nin yeni doğan ünitesine personel kıyafetiyle giren kadının kaçırmasından yaklaşık 15 saat sonra bulunan Suriyeli bebek Muhammed İbrahim Meeso\'nun hastanedeki tedavisi sürüyor. Anne Ravva Zahlül Meeso (29) bu sabah taburcu edildi. Anne, bebeğinin bakımı ve beslenmesi için hastanedeki \'Anne Oteli\'ne yerleştirildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nin B Blok 1\'inci katındaki yeni doğan ünitesine, geçen perşembe günü saat 14.30 sıralarında, sağlık personelinin kullandığı kıyafeti giyip hastane çalışanı gibi giren bir kadın, Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso çiftinin yeni doğan oğlu Muhammed İbrahim\'i kaçırdı. Annenin durumu fark etmesi üzerine önce hemşirelere, ardından özel güvenlik görevlilerine haber verildi. Hastane yönetimine durumun bildirilmesi üzerine polisten yardım istendi. Hastaneye gelen polis ekipleri, yeni doğan ünitesinde ve hastanenin güvenlik kameralarında inceleme yaptı.

ANNEYE TESLİM EDİLDİ

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından bebeğin Emine Ö., nikahsız yaşadığı Fazlı Ç. ve yengesi Fadime Ç. tarafından kaçırıldığını belirledi. Ekipler, şüphelileri geçen cuma sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Çay ilçesi Pazarağaç beldesindeki evlerinde gözaltına aldı. Muhammed İbrahim ise hastanedeki annesi Ravva Zahlül Meeso\'ya teslim edildi.

EMİNE Ö. TUTUKLANDI

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüpheliler sorgularının ardından aynı gün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gece geç saate kadar süren savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Emine Ö. tutuklanırken, Fazlı Ç. ve yengesi Fadime Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcılığı, Fazlı Ç. ve Fadime Ç.\'nin de tutuklanması talebiyle mahkemeye itiraz etti ancak mahkeme talebi kabul etmedi.

ANNE TABURCU EDİLDİ

Normal doğum yöntemiyle bebeğini dünyaya getiren Ravva Zahlül Meeso, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nde Doğum Lohusa Servisi\'ndeki tedavisinin ardından bu sabah taburcu edildi. Bebeğin bakımı ve beslenmesi için nne Meeso, hastane binasında bulunan \'Anne Oteli\' diye adlandırılan birime yerleştirildi. Bebek Muhammed İbrahim ise bir müddet daha tedavisinin devam etmesi için yoğun bakım ünitesindeki kuvözde bakılıyor. Gelişiminin sürekli takip edilmesi gereken bebeği doktorlar sıkça kontrol ederken, sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Bebeğin ve annenin kaldığı birimlerdeki güvenlik önlemlerinin yanı sıra hastanede de güvenlik önlemlerinin artırıldığı gözlendi.

\'BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ\'

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Turan, \"Annenin tedavisi tamamlandı ve sağlık durumu iyi. Bebeğin ise doktorların gözetiminde tedavisi bir müddet daha devam edecek. Bebeğin sağlık durumu iyi ancak kontrol amacıyla tutuyoruz\" dedi.

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