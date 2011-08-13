-Kaçırılan 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor VAN (A.A) - 13.08.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Diyarbakır-Muş karayolunda yol kesen teröristlerin kaymakam adayı ve bir askeri kaçırmasıyla ilgili, ''Arkadaşlarımız, güvenlik güçlerimiz, teknik takibi ve alan arama-tarama çalışmalarını, istihbarat çalışmalarını sürdürüyorlar'' dedi. İncelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Ferit Melen Havaalanı'nda Vali Münir Karaloğlu ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Valilik girişinde polis merasim mangasını selamlayan bakanlar Şahin ve Yılmaz, Vali Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, burada yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile Van'ı ziyaret etmek üzere Ankara'dan yola çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu: ''Van ilimiz ülkemizin, Doğu Anadolu Bölgesinin önemli merkezlerinden birisi. Heyetimizde Van milletvekili arkadaşlarımız da bizimle birlikte. Van ilimizin tarihi ve coğrafi konumu çok önemli. Ondan daha önemlisi Van'ın sosyal yapısı ve insan özelliği hepsinden daha önemli ve daha değerlidir. Bugün zamanımızın elverdiği ölçüde, hem gündüz hem akşam saatlerinde, hatta sahur vaktine kadar Vanımızın değişik noktalarını gezerek ama gezerken de Vanlılarla buluşarak, hasbihal ederek, yakından tanışarak Van'ı, Türkiye'yi ve dünyayı onlarla değerlendirme imkanı arayacağız. Arayacağız derken bulamayacağız anlamında değil. Mutlaka fazlasıyla da bulacağız.'' Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın, Van ziyaretine büyük önem verdiğini vurgulayan Şahin, ''Ramazan ayının bir gününü Ankara'da değil de Van'da insanımızla idrak edelim arzusunda bulundular ve bu akşam muhtemelen Van'da iki ayrı noktada iki bakan olarak iftarı karşılayacağız. Van'da olmak bizim için bir güzellik. Van halkımızın da bizi kendilerinden biri olarak göreceklerine inanıyorum'' şeklinde konuştu. Şahin, ziyaretlerinin gündeminin yalnızca Van'ın güvenlik konularından oluşmayacağına değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''O zaten doğal olarak kendi mecrasında hergün görüşülen, değerlendirilen bir konudur. Tabii ki geldiğimiz de Valimizle, Jandarma Asayiş Komutanımızla, İl Emniyet Teşkilatımızla konularımızı değerlendireceğiz. Ama daha önemlisi, buraya özel olanı, 'Van'ımızda sosyal, ekonomik, kültürel, manevi hayat nasıl bir çizgide, düzeyde gidiyor, bu konularda nerelerdeyiz, neleri yaptık, millet olarak bundan sonra neleri yapabiliriz' sorularını sorup ona cevap arayacağız. Nitekim bizimle refakat eden heyetimizde çok farklı konuların sorumlusu arkadaşlar var. Bu gezimiz aynı zamanda bir teknik çalışma gezisi.'' Bir gazetecinin, Muş-Diyarbakır karayolunda yol kesen teröristlerin kaymakam adayı ve bir askeri kaçırmasıyla ilgili sorusuna Bakan Şahin, ''Bu güvenlikle ilgili bir konu. Arkadaşlarımız, güvenlik güçlerimiz teknik takibini ve alan-arama tarama çalışmalarını, istihbarat çalışmalarını sürdürüyorlar'' karşılığını verdi. Konuyla ilgili bir gelişme olup olmadığına yönelik soruyu ise Şahin, ''Şu anda bize ulaşan bir bilgi yok. Olduğu zaman sizinle paylaşırız'' diye yanıtladı. -BAKAN YILMAZ- Milli Savunma Bakanı Yılmaz ise ramazan ayının rahmet ayı olduğunu bildirerek, şöyle dedi: ''Bu vesile ile hem burada görev yapan Mehmetçiklerimizin hem de değerli Van halkının ramazanını kutluyorum. Ramazan ayının sonu, bizim inancımıza göre de öyledir, kurtuluşa vesile olur. Hem Van'ımız için hem Mehmetçiklerimiz için buna vesile olur. Mehmetçiklerimiz ve Vanlı hemşehrilerimizle bir iftar yemeği yemek, beraber olmak için buradayız. Bizim kavgamız yoksulluk ve cehaletle. 'Yoksul evde kavga bitmez' diyoruz. Yoksulluğu yeneceğiz. Bunda çok kararlıyız. Özgürlüklerin kullanılmasının şartı güvenliğin sağlanmasıyla olur. Güvenliğin olmadığı hiçbir yerde özgürlüğünüzü kullanamazsınız. Biz inşallah bu dönemde hem ekmeği arttıracağız hem de özgürlüğü arttıracağız.'' Bakanlar Şahin ve Yılmaz, ziyaretin ardından Valilik toplantı salonunda ilçe kaymakamları ile bir süre basın mensuplarına kapalı görüşme yaptı. Yaklaşık 20 dakika süren görüşmenin ardından bakanlar Şahin ve Yılmaz, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına geçti. Bakanların ziyaretine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar'ın da aralarında bulunduğu 22 kişilik heyet eşlik ediyor.