Kaçıranlar üzülmesin; Filmekimi seçkisindeki 14 filmin vizyon tarihleri belli oldu

Filmekimi 2017 geride kalırken 14 filmin vizyon tarihi şimdiden belli oldu.

İstanbul ayağı 29 Eylül - 08 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Filmekimi 2017 her yıl olduğu gibi bu yıl da ödüllü birçok yapıma programında yer verdi.

Festivalde gösterilen Darren Aronofsky'nin merakla beklenen filmi anne! (mother!) 29 Eylül ve Amerikan edebiyatının güçlü sesi Salinger'ın hayatına odaklanan Çavdar Tarlasındaki Asi (Rebel in the Rye) 6 Ekim tarihlerinde vizyona girerek seyirciyle buluşurken; ödül sezonunda adı sıkça geçen isimlerden The Shape of Water, The Square, The Killing of a Sacred Deer gibi yapımlar da Türkiye vizyon takviminde çoktan yerini aldı.

Filmekimi 2017 seçkisinde yer alan 14 filmin vizyon tarihleri şu şekilde:

Mutlu Son (Happy End) - 13 Ekim 2017

Soygun (Good Time) - 20 Ekim 2017

Parti (The Party) - 27 Ekim 2017

Kare (The Square) - 3 Kasım 2017

Kutsal Geyiğin Ölümü (The Killing of a Sacred Deer) - 17 Kasım 2017

Housewife - 24 Kasım 2017

Jüpiter'in Uydusu (Jupiter's Moon) - 1 Aralık 2017

Kalp Atışı Dakikada 120 (120 battements par minute) - 1 Aralık 2017

England Is Mine - 15 Aralık 2017

Lucky - 15 Aralık 2017

Sevgisiz (Loveless) - 29 Aralık 2017

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - 19 Ocak 2018

Aşkın Gücü (The Shape of Water) - 16 Şubat 2018

The Leisure Seeker - 06 Nisan 2018

Vizyon tarihi henüz netlik kazanmamış filmler ise şu şekilde:

Beni Adınla Çağır (Call Me By Your Name)

Borg/McEnroe

Deniz Kıyısındaki Ev (The House By The Sea La Villa)

Derin Sular (Submergence)

Djam

Ertesi Gün (The Day After Geu-Hu)

Ezeli Rekabet (Battle Of The Sexes)

Fortunata

Foxtrot

Gemini

Günübirlik Sevgili (Lover For A Day/L'amant Dun Jour)

Hakaret (The Insult L'Insulte)

İçimdeki Güneş (Let The Sunshine In/Un Beau Soleil Interieur)

Jeannette (The Childhood Of Joan Of Arc/L'enfance de Jeanne d'Arc)

Kardaki İzler (Wind River)

Mekanlar ve Yüzler (Faces Places Visages Villages)

Muhteşem Kadın (A Fantastic Woman Una Mujer Fantastica)

Nico, 1988

Paramparça (In The Fade/Aus Dem Nichts)

Patti Cake$

Redoubtable (Redoubtable Le Redoubtable)

Rodin

Sadakat (Racer and the Jailbird Le Fidele)

Son Cinayet (The Third Murder Sandome No Satsujin)

Tehran Taboo

The Beguiled

Thelma

Uysal Bir Ruh (A Gentle Creature Krotkaya)

Velayet (Jusqu'à La Garde)

Victoria ve Abdül

Yalnız Kalpler (The Desert Bride/La Novia Del Desierto)

You Were Never Really Here

Zama

Zirve (The Summit/La Cordillera)

