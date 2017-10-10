Kaçıranlar üzülmesin; Filmekimi seçkisindeki 14 filmin vizyon tarihleri belli oldu

Filmekimi 2017 geride kalırken 14 filmin vizyon tarihi şimdiden belli oldu.
İstanbul ayağı 29 Eylül - 08 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Filmekimi 2017 her yıl olduğu gibi bu yıl da ödüllü birçok yapıma programında yer verdi.
Festivalde gösterilen Darren Aronofsky'nin merakla beklenen filmi anne! (mother!) 29 Eylül ve Amerikan edebiyatının güçlü sesi Salinger'ın hayatına odaklanan Çavdar Tarlasındaki Asi (Rebel in the Rye) 6 Ekim tarihlerinde vizyona girerek seyirciyle buluşurken; ödül sezonunda adı sıkça geçen isimlerden The Shape of Water, The Square, The Killing of a Sacred Deer gibi yapımlar da Türkiye vizyon takviminde çoktan yerini aldı.
Filmekimi 2017 seçkisinde yer alan 14 filmin vizyon tarihleri şu şekilde:
Mutlu Son (Happy End) - 13 Ekim 2017
Soygun (Good Time) - 20 Ekim 2017
Parti (The Party) - 27 Ekim 2017
Kare (The Square) - 3 Kasım 2017
Kutsal Geyiğin Ölümü (The Killing of a Sacred Deer) - 17 Kasım 2017
Housewife - 24 Kasım 2017
Jüpiter'in Uydusu (Jupiter's Moon) - 1 Aralık 2017
Kalp Atışı Dakikada 120 (120 battements par minute) - 1 Aralık 2017
England Is Mine - 15 Aralık 2017
Lucky - 15 Aralık 2017
Sevgisiz (Loveless) - 29 Aralık 2017
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - 19 Ocak 2018
Aşkın Gücü (The Shape of Water) - 16 Şubat 2018
The Leisure Seeker - 06 Nisan 2018
Vizyon tarihi henüz netlik kazanmamış filmler ise şu şekilde:
Beni Adınla Çağır (Call Me By Your Name)
Borg/McEnroe
Deniz Kıyısındaki Ev (The House By The Sea La Villa)
Derin Sular (Submergence)
Djam
Ertesi Gün (The Day After Geu-Hu)
Ezeli Rekabet (Battle Of The Sexes)
Fortunata
Foxtrot
Gemini
Günübirlik Sevgili (Lover For A Day/L'amant Dun Jour)
Hakaret (The Insult L'Insulte)
İçimdeki Güneş (Let The Sunshine In/Un Beau Soleil Interieur)
Jeannette (The Childhood Of Joan Of Arc/L'enfance de Jeanne d'Arc)
Kardaki İzler (Wind River)
Mekanlar ve Yüzler (Faces Places Visages Villages)
Muhteşem Kadın (A Fantastic Woman Una Mujer Fantastica)
Nico, 1988
Paramparça (In The Fade/Aus Dem Nichts)
Patti Cake$
Redoubtable (Redoubtable Le Redoubtable)
Rodin
Sadakat (Racer and the Jailbird Le Fidele)
Son Cinayet (The Third Murder Sandome No Satsujin)
Tehran Taboo
The Beguiled
Thelma
Uysal Bir Ruh (A Gentle Creature Krotkaya)
Velayet (Jusqu'à La Garde)
Victoria ve Abdül
Yalnız Kalpler (The Desert Bride/La Novia Del Desierto)
You Were Never Really Here
Zama
Zirve (The Summit/La Cordillera)
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