T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kaçinski: Merkel'in AB'deki konumu sağlıklı değil

Polonya siyasetinin en güçlü kişisi olarak kabul edilen Jaroslav Kaçinski, Merkel'in AB'deki konumunun sağlıklı olmadığını belirterek, tek merkezlilikten sadece Almanya'nın yarar sağladığını söyledi.

07 Şubat 2017 14:48

Polonya'da iktidardaki milliyetçi-muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) Genel Başkanı Jaroslav Kaçinski, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Varşova ziyareti öncesinde Almanya'nın AB'deki rolünü eleştiren açıklamalarda bulundu.

Kaçinski, Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'a verdiği mülakatta, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın sözlerine gönderme yaparak, "Trump Avrupa'nın sadece Almanya'nın işine yaradığını söylüyorsa, bu maalesef büyük ölçüde gerçeği yansıtıyor. Bayan Merkel kati bir şekilde AB'nin bir numarası ve bu sağlıklı bir durum değil" dedi.

"Ulus-devletler güçlendirilmeli"

AB'nin temelden reformlara ihtiyacı bulunduğunu ve sadece bu şekilde ayakta kalabileceğini söyleyen Kaçinski, AB antlaşmalarında değişikliklere gidilmesi talebinde bulundu.

Ulus-devletlerin güçlendirilmesi ve Birlik'in yetkilerinin azaltılması gerektiğini belirten Kaçinski, "Ayrıca tek merkezliliğe karşı kendimizi korumalıyız. Bundan sadece Almanya fayda sağlıyor, diğerleri değil" diye konuştu.

"Sığınmacılara Suriye'de yardım edilsin"

Mülteciler nedeniyle Avrupa'da yaşanan krize de Kaçinski, "Akıl, izan, sığınmacılara yardım edilmesini gerektiriyor. Ama sorunun merkezinde, yerinde. Sığınmacıların kitleler halinde Avrupa'ya kabul edilmesi Hristiyanlık kaynaklı medeniyetin likiditasyonu anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Resmi makamda bulunmamasına rağmen Polonya siyasetinin en güçlü kişisi olarak kabul edilen Kaçinski, AB'nin savunma alanındaki çabaları ve Rusya konusunda ise 'Avrupa'da bir nükleer süper güç' fikrini memnuniyetle karşılayacağını söyledi. Kaçinski, ancak bunun için büyük maliyetleri göze almak gerektiğini, dolayısıyla bunu gerçekçi görmediğini belirterek, kendi nükleer gücünü oluşturacak ülkenin Rusya ile aynı hizada bulunabilmesi gerektiğini kaydetti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/BK,BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

PolonyaJaroslav Kaçinski MerkelAlmanyaHukukAdalet PartisiGenel Başkanı Jaroslav Kaçinski Almanya Başbakanı Angela Merkel VarşovaFrankfurter Allgemeine ZeitungABDBaşkanı Donald TrumpAvrupaMerkelKaçinskiBirlikSuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24