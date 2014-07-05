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Yaşam

Kaçan kızını ve damat adayını KPSS çıkışında bıçakladı

Ankara’da, sevdiği gence kaçan genç kız ve sevgilisi, KPSS sınavı çıkışından babasının bıçaklı saldırısına uğradı

05 Temmuz 2014 21:52

Ankara’da Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) çıkan Dilek G. (29) ve damat adayı Mustafa A. (29) baba Zeki G.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Olay, öğle saatlerinde Çankaya Tahran Caddesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, Dilek G. sevdiği genç Mustafa A.’ya kaçtı. İkili sabah saatlerinde sınava girmek üzere Teğmen Kalmaz İlköğretim Okulu’na geldi.

Sınav çıkışında baba Zeki G., evlilik hayalleri kuran Dilek G. ve Mustafa A.’nın önünü kesti. Baba G., yanında getirdiği bıçakla ikiliye saldırdı. Yere yatırdığı kızını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan baba, engel olmak isteyen damat adayını da omzundan bıçakladı.  

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, duruma müdahale etti. Baba G., kendisini engellemeye çalışanlara da bıçak savurdu. Bir vatandaş eline geçirdiği sopayla saldırganın elindeki bıçağı düşürdü. Şahsı etkisiz hale getirdi.

Ağır yaralanan Dilek G. ambulansla Güven Hastanesi’ne, ilk tedavisi ayakta yapılan Mustafa A. ise Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

'Böyle namus mu olur?'

 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, baba Zeki G.’yi vatandaşların elinden aldı. Polis aracındaki şahsın hastaneye götürülmesine tepki gösteren bazı vatandaşlar, zanlıyı polisin elinden almak istedi. Kısa süreli yaşanan arbede diğer vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Baba Zeki G.’ye müdahale eden vatandaş, “Kızı bıçaklıyordu. Kimse yanına yaklaşamıyor. Sopayı aldım, vurup, bıçağı düşürdüm. Tekme tokat girdim. Böyle namus mu olur? Kızı öldürüyordu.” diye konuştu. Bazı vatandaşlar ise kızın KPSS’den çıktığını ve çıkışta saldırıya uğradığını belirtti. Bir vatandaş ise babanın, ‘Namusumu kurtardım’ dediğini anlattı.

Bazı vatandaşlar ise zanlının yalnız olmadığını bir araçla geldiğini ve aracın olay yerinden kaçtığını polise anlattı. Vatandaşlar ile polis ekipleri, bir süre çevrede suç aletini aradı.

Gözaltına alınan zanlı karakola götürüldü. Damat adayının durumunun iyi olduğu görülürken, genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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