-KAÇAMAYACAĞINI ANLAYINCA BOMBAYI PATLATTI BUDAPEŞTE (A.A) - 30.09.2010 - Çek Cumhuriyeti'nde döviz bürosunu soymak isteyen bir saldırgan, kaçamayacağını anlayınca elindeki bombayı patlatarak intihar etti. Yapılan açıklamaya göre, Çek Cumhuriyeti'nin doğu bölgesindeki Krnov şehrinde meydana gelen olayda, el bombasıyla döviz bürosunu soymak isteyen saldırgan polisler tarafından ablukaya alınınca elindeki bombayı infilak ettirdi. Saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiği soygun girişiminde 3 polis de yaralandı. Patlama sonucu ağır yaralanan bir Çek polisi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.