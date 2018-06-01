Kaçakların paralarının silahla gasp edildiği iddiasına 3 gözaltı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan\'a çıkış yapmak isteyen 1\'i hamile 9 kaçağın paralarını silah zoruyla gasp ettikleri öne sürülen 3 kişi, jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, İpsala ilçesine bağlı Pazardere köyü ile Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesi arasındaki arazide meydana geldi. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaptıkları sırada Beyendik beldesi yakınlarında yaya olarak yürüyen 1\'i hamile, 9 kaçağı yakaladı. Yakalanan kaçaklar, jandarmadaki ifadelerinde arazide yürüdükleri sırada yanlarına gelen iki araçtan inen 3 kişinin silah zoruyla paralarını gasp ettiğini öne sürdü.

Jandarma, kaçakların ifadeleri ve çevrede yaptıkları araştırma doğrultusunda 06 FRG 70 ve 59 JC 412 plakalı araçları Keşan\'da durdurdu. Araçlarda bulunan şüpheliler B.A. (24), E.E. (24) ve İ.E. (55), gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramada ise 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve gasp edildiği iddia edilen paralar ele geçirilerek, el konuldu. Şüpheliler, Keşan Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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