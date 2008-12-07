Kaçaklardan korkunç iddia!

Ayvalık'ta Yunan Sahil Güvenlik'in ateş açtığı iddia edilen botta bulunan kaçaklardan 4'ü öldü. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 26 kaçağı taşıyan lastik bot iddiaya göre Yunan Sahili Güvenliği tarafından batırıldı. 4 kaçak boğularak öldü.



Ayvalık'ta Yunan Sahil Güvenlik'in ateş açtığı iddia edilen botta bulunan kaçaklardan 4'ü öldü. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 26 kaçağı taşıyan lastik bot iddiaya göre Yunan Sahili Güvenliği tarafından batırıldı. 4 kaçak boğularak ölürken, 22 kaçak ise Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.



Sahil güvenlik botları denizden topladı



Batan botta 26 kaçaktan 22'si Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar tarafından kurtarılırken, denizden 1'i kadın 4 kişinin cesedinin çıkarıldığı bildirildi. Ayvalık'a bağlı Çıplak Adası açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCGS 80, SAGET 9, TCGS 54 adlı botlar, denizde insanlar olduğunu belirledi.

Midilli Adası'na gitmek için kullandıkları lastik botun batması sonucu denize düştükleri belirlenen 22 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, denizden 1'i kadın 4 kişinin de cesedi çıkarıldı.



Polise teslim oldu



Yasa dışı yollardan Midilli Adası'na gitmek isteyen ve 18'i Filistin, 8'i de Burma uyruklu olduğu belirlenen kaçaklar Ayvalık Emniyet Müdürlüğü misafirhanesine götürüldü.

İzmir'den giden Sahil Güvenlik Botu, gece 02.30 sularında Çıplak Ada açıklarında denizde yüzmeye çalışan kaçakları gördü. Sahil Güvenlik ekipleri, can yelekleriyle yaklaşık 4-5 saattir yüzen ve hayatta kalmayı başaran 22 kaçağı kurtardı. Ekipler, biri kadın 4 kaçağın cesedini bulurken kaçaklar Ayvalık'a getirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Kaçakların ifadeleri tüyleri ürpetti



Kaçaklar polisteki sorgularında, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin kendilerini taşıyan dev lastik botu, Türk karasularına yönlendirdikten sonra delip patlatarak, bölgeden ayrıldığını iddia etti. Alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek istedikleri belirtilen kaçakları taşıyan lastik bota yunan polisi tarafından ateş açılarak batırıldığını söyleyen kaçaklar, "Yunanistan'ın midilli adasına yaklaştığımız sırada yunanlılar tarafından botumuza ateş açıldı. Ateş sonucu botumuz battı. Bazı arkadaşlarımız denizde boğuldu. Bizi de Türk polisi kurtardı. Adam başı 2 bin ile 2500 dolar arasında adam başı para ödedik. "dediler.



Kaçakların ifadesi doğrultusunda kayıp olduğu ileri sürülen 3 kaçağın ise arandığı bildirildi