Kaçaklara jandarma ve Sahil Güvenlik engeli

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde, jandarma ve Sahil Güvenliğin düzenlediği ortak operasyonda, yaşa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 88 kaçak göçmen, 6 organizatör ile uyuşturucu madde bulundurma suçundan arandığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne dün saat 11.53\'te Milas\'ın Çökertme Mevkii\'nde, bir teknenin sahile yanaşarak 1 kişi bıraktığı, içinde 2 kişinin daha bulunduğu, teknedekilerin hareketlerinin şüpheli olduğu ihbarı yapıldı. Kısa süre içerisinde olay yerine Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tekneden kıyıya çıkarılan şüpheli Y.A.\'yı tespit edip, kimlik kontrolü yaptı. Y.A.\'nın \'uyuşturucu madde bulundurma ve kabul etme\' suçundan arandığı belirlenip, gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik ekiplerince içinde 2 kişi bulunan teknede yapılan kontrolde gereğinden fazla miktarda yakıt olduğu, seyrüsefer sisteminde Çökertme Koyu\'ndan Kisebükü Mevkisi\'ne rota çizildiği dikkati çekti. Teknedeki 2 kişiyi gözaltına alan Sahil Güvenlik ekibi, jandarma ile tekrar bağlantı kurdu, Kisebükü\'de düzensiz göçmen grubu olabileceği değerlendirildi. Jandarma tarafından yapılan araştırmada, Arpabükü Koyu\'nda, ormanlık alanda Pakistan, İran, Sri Lanka ve Afganistan uyruklu 88 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı. Milas Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı\'nın talimatı ile \'My Friends\' isimli tekne Ören Limanı\'na getirilerek muhafaza altına alındı. Teknede gözaltına alınan 2 şüpheli de Sahil Güvenlik tarafından jandarmaya teslim edildi.

Yakalanan 88 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi\'ne teslim edilirken, organizatör olduğu belirlenen 4 kişinin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Diğer 3 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



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