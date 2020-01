Kaçaklar ve organizatörler arasında kavga çıktı: 20 gözaltı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, kaçaklarla onları Yunanistan\'a götürecek organizatörler arasında, geçişin gecikmesi ve fazla ücret istenmesi nedeniyle kavga çıktı. İhbar üzerine apart otele giden polis, 15\'i kaçak, diğerleri organizatör 20 kişiyi gözaltına aldı.

Bitez Mahallesi\'ndeki bir apart otelde kalan Suriye ve Iraklı uyruklu 15 kaçak, kendilerini sürat teknesiyle Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na (Kos) götürecek 2\'si Türk, 2\'si Suriyeli ve 1\'ı Iraklı 5 organizatörle geçişin gecikmesi nedeniyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce apart otelde kalan yerli ve az sayıdaki yabancı turist, polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, 15 kaçak ile 5 organizatörü yakalayıp, gözaltına aldı. Ayrıca, olayda kullanılacak sürat teknesi de ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürülürken, organizatörlerden biri, görüntü alan basın mensuplarına \"Kardeşim çekecek ne var biz de işimizi yapıyoruz\" dedi. Olayla ilgili 2 otel çalışanı da ifade için polis merkezine götürüldü.

Kaçakların 4 gün önce İstanbul\'dan Bodrum\'a getirildikleri, bu sürede bekletildikleri, 2\'şer bin dolar isteyen organizatörlerin bu parayı 3\'er bin dolara çıkarmak istemesi nedeniyle tartışma ve kavganın çıktığı iddia edildi.

Yakalananlardan Suriyeli öğretmen Vahabi Secaaattin\'in (34) emniyetteki sözlü ifadesinde, \"2\'şer bin dolarımızı aldılar. Ancak ne gün götürecekleri belli değildi. Önce hemen götüreceklerini söylediler. Ardından yoğun güvenlik ve risk var, bu nedenle fiyatı 3 bin dolar yapıyoruz, yoksa götürmeyiz deyince kavga çıktı. Türk ve Suriyeli organizatörler kendi aralarında da anlaşamıyorlardı\" dedi.

