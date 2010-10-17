-KAÇAKLAR ROTA DEĞİŞTİRDİ EDİRNE (A.A) - 17.10.2010 - Yurt dışına yasal olmayan yollardan gitmek isteyen kaçaklar, farklı yollara başvuruyor. Alınan bilgiye göre, önceleri Türkiye ve Yunanistan arasındaki doğal sınır konumundaki Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan'a ulaşmaya çalışan kaçaklar, son zamanlarda rotalarını değiştirerek, karayolundan sınır dışına çıkmaya çalışıyor. Bölgeyi bilen kılavuzları aracılığıyla Meriç Nehri'ni kimi zaman botla, kimi zamanda sığ yerlerde yürüyerek aşmaya çalışan kaçaklar bu zorlu yolculuğu son zamanlarda terk etti. Yunanistan'a kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ne ulaşan, kaçaklar buradan Türk sınır devriyelerine yakalanmazlarsa Yunanistan'a geçiyorlar. Kaçakların kaçış rotasının değişmesinin ardından Edirne'yi Karaağaç Mahallesi'ne bağlayan Meriç Nehri üzerindeki Meriç ve Süvari köprülerinde güvenlik güçleri kontrol noktaları oluşturdu. Şüpheli bulunan araç ve yayalar durdurularak, kimlik kontrolü yapılıyor. Bu sayede Karaağaç Mahallesi istikametinde son iki ayda 500'e yakın kaçak ve bunlara yardım eden kılavuzlar yakalandı. -ÇOĞU BAŞVURUSUNUN NETİCESİNİ BEKLEMİYOR Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Dış İlişkiler Sorumlusu Metin Çorabatır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1951 Cenevre Mülteci Sözleşmesi'ne Türkiye'nin coğrafi kısıtlamayla taraf olduğunu ve Avrupa dışından gelen sığınmacılara geçici sığınma belgesi verdiğini söyledi. 3. ülkelere sığınma başvurularını yapan mültecilerin, Türkiye'deki 30 kadar ile yerleştirildiklerini ifade eden Çorabatır, şunları kaydetti: ''Bazı sığınmacılar Türkiye'den yaptıkları bir 3. ülkeye yerleştirme başvurularından sonraki bekleme sürelerini uzun bularak, ya da ikamet bedelini (6 ayda kişi başına ödenen parayı) ödemeyeceği için yasal olmayan yollarla yurt dışına gitme teşebbüsünde bulunabiliyorlar. Örneğin geçenlerde, Çankırı'ya yerleştirilen ve sığınma talebi bir 3. ülkece kabul edilen birisi bizi aradı. İkamet bedelini ödeyememiş. Çankırılı 30 kadar esnaf arasında para toplayarak, bu parayı yatırmışlar. Sığınmacılar, zorlu bir bekleyiş (bazen 2-3 seneyi bulabiliyor) yerine insan kaçakçılarına bu parayı öder, geçeriz diye düşünüyorlar.'' -İKAMET BEDELİ KALDIRILMALI İkamet bedelinin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Çorabatır, şöyle devam etti: ''İkamet bedelinin kaldırılması gerekiyor. Yasal bir düzenleme gerektiği için idare hemen kaldıramıyor ama İçişleri Bakanı Beşir Atalay imzalı (Kişi ikamet bedelini ödeyemiyorsa alınmaması) yönünde bir genelge valiliklere gönderildi. Bazen öyle oluyor ki, sığınma talebi kabul edilen bir aileyi kabul edildiği ülkeye göndereceğimiz zaman 10-15 bin lira ikamet bedeli birikmiş olabiliyor.''