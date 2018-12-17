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Kaçaklar, ısınmak için ateş yakınca yakalandı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de kullanılmayan eve giren 8 kaçak, soğuk havada ısınmak için ateş yakınca, çevredekiler yangın ihbarında bulundu

17 Aralık 2018 17:20

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de kullanılmayan eve giren 8 kaçak, soğuk havada ısınmak için ateş yakınca, çevredekiler yangın ihbarında bulundu. İhbar üzerine eve giden itfaiye ve polis ekipleri evdekilerin kaçak olduğunu tespit edince gözaltına aldı.
Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için Edirne\'ye gelen 8 kaçak göçmen 5 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle Dilaverbey Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde kullanılmayan bir eve girip saklandı. Bir süre sonra soğuğa dayanamayan kaçaklar evin içerisinde ısınmak için ateş yaktı. Evden duman çıktığını görenler ise yangın çıktığını düşünerek itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler içeri girdiklerinde 8 kaçağın ateş yaktığını belirledi. Gözaltına alınan kaçaklar sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Edirne Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

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