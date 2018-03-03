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Kaçaklar havadan belirlendi, denizde yakalandı

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında sahil güvenlik uçağınca belirlenen lastik bottaki Suriye uyruklu 26 kişi yakalandı

03 Mart 2018 14:43

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesi açıklarında sahil güvenlik uçağınca belirlenen lastik bottaki Suriye uyruklu 26 kişi yakalandı.
Didim açıklarında devriye görevi yürüten sahil güvenlik uçağı, dün saat 03.18\'de, Tekağaç önlerinde, hareketli bir lastik botla, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan grubu belirledi. Görevlendirilen sahil güvenlik botundaki ekipler, hareket ettikleri bölgedeki lastik botu durdurdu. Bottaki 7\'si çocuk 5\'i kadın olmak üzere toplam 26 kişi yakalandı. Yakalanan Suriye uyruklu 26 kişilik grup, kıyıya getirilerek, kimlik tespiti yapıldı, işlemlere de başlandı.

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