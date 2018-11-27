Kaçakçılık sanıkları: Silahlar dededen- babadan kalma

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesi merkezli 4 ilde düzenlenen silah kaçakçılığına yönelik operasyonun ardından haklarında dava açılan 3\'ü tutuklu 39 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. sanıkların birçoğu evlerinde ele geçirilen silahların dedelerinden ve babalarından kaldığını öne sürerken, mahkeme 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, bazı kişilerin silah ticareti yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İnegöl KOM Grup Amirliği, 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şubat ayında operasyon düzenledi. Ankara, Sakarya, Bilecik ile Bursa’nın Karacabey, İnegöl, Orhangazi, Keles, Orhaneli, Harmancık, Yenişehir, Gemlik ve İznik ilçelerindeki 74 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 38 ruhsatsız tabanca, 28 av tüfeği, 48 kurusıkı tabanca, 7 bin farklı çaplarda mermi ve fişek, operasyonel çelik yelek, kuru sıkı tabancaların namlusunu açmak için torna makinesi ve silah ticaretinden elde edildiği tespit edilen 30 bin TL ele geçirildi. Silahların Güneydoğu illerinden getirilerek Bursa’da piyasaya sürülmek istendiği belirtildi. Şüphelilerden 3’ü tutuklandı. 39 şüpheli hakkında dava açıldı.

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi\'nde ilk kez hakim karşısına çıkan 3’ü tutuklu, 39 sanık, silah ticareti yaptıkları suçlamalarını reddetti. Sanıklardan tutuklu Yavuz B., sertifikalı silah tamircisi olduğunu söyleyerek, ruhsatı olmayan silahları tamir etmediğini söyledi. Sanıkların birçoğu, evlerinde ele geçirilen silahların rahmetli olan dede ya da babalarına ait olduğunu iddia etti. 7 saat süren duruşma sonunda, tutuklu bulunan Abdulvahap N., Ali Osman T. ile Yavuz B., tahliye edilirken, duruşma 28 Mart 2019 tarihine ertelendi.

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