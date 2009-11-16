'Kaçakçılarla yol arkadaşlığı yaptım'

Çok ucuzdu

İnsandan korkmam!

Oyuncu Fadik Sevin Atasoy, geçmiş yıllarda bir dönem içki kaçakçılarıyla yol arkadaşlığı yaptığını itiraf etti! Saba Tümer'in programına konuk olan Atasoy, bir dönem Bulgaristan'da yaşadığını anlattı:"Küçüktüm. Bulgaristan'a kaçakçılarla gidip geldim. Ucuzdu çünkü. Burada dizi çekiyordum. Orada tiyatro yapıyordum. Provadan çıkıyordum, içki kaçakçıları ucuza götürüp getiriyorlardı İstanbul'a... İtiraf ediyorum!" Güzel oyuncu, bu şaşırtıcı itirafına şöyle devam etti: "Ne yapayım param yoktu. Onlara veriyordum 20 levha. Benim pasaportla üçdört tane viski alıyorduk. Sete yetiştiriyorlardı beni."Atasoy; Saba Tümer'in "Sen hiç korkmaz mısın?" sorusuna şu yanıtı verdi: "İnsandan korkmuyorum. Ben bütün insanların birbirine hizmet etmek için burada olduğuna inanıyorum; iyi ya da kötü...