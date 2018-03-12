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Kaçakçıların attığı çuvallardan av tüfekleri ve tıbbi malzemeler çıktı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, atlarla İran sınırından kaçak olarak geçmeye çalışanların bırakıp kaçtığı çuvallarda, 22 av tüfeği, 37 havalı tüfek, 213 av tüfeği yedek parçası ve tıbbi malzeme ele geçirildi

12 Mart 2018 17:07

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde, atlarla İran sınırından kaçak olarak geçmeye çalışanların bırakıp kaçtığı çuvallarda, 22 av tüfeği, 37 havalı tüfek, 213 av tüfeği yedek parçası ve tıbbi malzeme ele geçirildi.
Başkale ilçesi Kaşkol Mahallesi bölgesinde, Türkiye-İran sınır hattında bulunan Sarısu Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri yaklaşık 20 şüphelinin atlarıyla İran tarafından yurda giriş yapmak üzere olduğunu belirledi. Yapılan müdahale üzerine şüpheliler, yanlarındaki yükleri atarak, atlarla birlikte İran tarafına kaçtı. Şüphelilerin bıraktıkları çuvallarda yapılan aramada ise hepsi kaçak 22 av tüfeği, 37 havalı tüfek, 213 av tüfeği yedek parçası, 90 şampuan, 245 pancar tohumu ve 4 bin 32 ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

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