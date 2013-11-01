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Yaşam

Kaçakçılar askere ateş açtı

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye sınırında kaçakçıların görevli askerlere ateş açtığını açıkladı

01 Kasım 2013 01:31

 

Yapılan açıklamada, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde bulunan Hasançavuş Hudut Karakolu'nda görevli askerlerin, kaçakçılık amacıyla sınıra yaklaşan grubu uyardığı, gruptakilerin askerlere hafif silahlarla 5-6 el ateş açtığı bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
"Türkiye-Suriye hududu, 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı (Viranşehir/Şanlıurfa) Hasançavuş Hudut Karakol sorumluluk bölgesinde, 31 Ekim 2013 tarihinde saat 06.30’dan itibaren, Türkiye’den Suriye’ye doğru kaçakçılık yapmak maksadıyla, içerisinde iki şahsın olduğu bir aracın hudut hattına yaklaştığı tespit edilmiştir. 
Söz konusu şahıslara Hudut Devriye Unsurları tarafından, hududa yaklaşmamaları yönünde Türkçe ve Arapça uyarılar yapılmıştır. Ancak anılan şahıslar, yapılan uyarıları dikkate almamış ve hudut hattına yaklaşarak, mayınlı sahaya intikal etmiş, bu durum üzerine, havaya tekrar uyarı atışı yapılmıştır. Uyarı atışına rağmen, şahıslar araçla hududa doğru ilerlemeye devam etmişlerdir. 
Bu arada, Suriye istikametinden 5-6 kişilik başka bir grup, Hudut Devriye Unsurlarımıza doğru hafif silahlar ile 5-6 el ateş açmıştır. Bu durum üzerine meşru müdafaa çerçevesinde, hudut unsurları tarafından ateşe ateşle karşılık verilmiştir. Hudut Unsurlarımızın açtığı karşı ateş sonucunda, mayınlı sahaya giren araçta bulunan iki şahıs, aracı terk ederek Suriye istikametine kaçmış, atışlar esnasında anılan araç alev almış, Suriye tarafından ateş açan grup ise güneye doğru geri kaçmıştır."

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