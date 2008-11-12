Kaçakçı, tarihi eser bağışladı!

Eski eser ticaretinden dolayı sabıkası olduğu ifade edilen Aydın Dikmen Türkiye ve Almanya’daki tüm eserlerini Selçuk Üniversitesi’ne bağışladı. Üniversite, Dikmen’in adını müzede bir reyona verecek.



Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Kürşat Turgut, Aydın Dikmen’in bağışladığı eserlerin çok önemli olduğunu belirterek, Aydın Dikmen adına müzede bir reyon açılacağını belirtti.



Aydın Dikmen'in Konya Müzesi’nin deposunda duran 600 eseriyle birlikte yurtdışından gönderdiği eserler sergilenecek. Eserler müze yapılana kadar Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünde özel korumalı bir yerde saklanacak.



Kaçakçı değilmiş!



Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet A. Tırpan ise Aydın Dikmen’in eser kaçakçısı olarak adlandırılmasını yanlış bulduğunu eser kaçakçılarının yurt içinden yurt dışına eser kaçırdığını, Aydın Dikmen’in ise yurt dışından ülkesine gönderdiğini söyledi.



Tırpan Aydın Dikmen’in kendisini savunduğu sözleri şöyle anlattı: “Kendisiyle konuştuğum zaman bana ‘Ben Türkiye’de kötü bir şöhrete sahip oldum. Türkiye’de herhangi bir suçtan ceza yemiş değilim, sadece ismimi dolaştırıyorlar. Benim işim koleksiyonculuk. Dünyanın birçok yerinden teklifler alıyorum. Alman hükümeti benim oradaki koleksiyonu elimden almak için beni vergi kaçakçısı olarak yaptı diyor. Ama ondan da beraat ettim’ dedi”



Tırpan, getirilen eserlerden Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın haberinin olmadığı haberlerine de tepki göstererek, “Böyle bir şey olur mu. Kültür Bakanlığı’nın bilgisi dahilinde böyle birşey yapılır mı?” dedi.



İnternet ansiklopedisi Wikipedia'ya göre Aydın Dikmen, Kuzey Kıbrıs'tan kaçırdığı tarihi eserleri Avrupa'da satmakla suçlanıyor. 1998 yılında Dikmen'e ait sahte isimlerle tutulmuş apartman dairelerinde Alman polisince çeşitli tarihi eserler ele geçirilmiş, Dikmen eserleri satmaya çalışırken gizli kamerayla görüntülenmişti. (NTVMSNBC-Tempo24)