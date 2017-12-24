Kaçak yapılan binanın yıkımında tarihi sarnıç bulundu

İZMİR, (DHA) - İZMİR’in Konak Belediyesi’nce restorasyonuna başlanan Alanyalı Konağı’nın avlusunda kaçak yapılan binayı yıkan ekipler, tarihi sarnıçla karşılaştı.

Yaklaşık 3 bin tescilli binanın bulunduğu Konak ilçesinde atıl durumda olan tarihi yapılar onarılıyor. Konak Belediyesi’nin başlattığı restorasyon çalışmaları kapsamında, son olarak tarihi Kemeraltı Çarşısı\'nın içinde yer alan Alanyalı (Yemişçizade) Konağı’nın kente kazandırılması için çalışma başlatıldı. 19’uncu yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen tarihi yapı, kurul onaylı proje doğrultusunda restore ediliyor. Kent merkezinde kalan önemli tarihi yapılardan biri olan ve kısa zamanda yeniden ayağa kaldırılıp, sosyal- kültürel tesis olarak İzmirlilere hizmet vermesi planlanan konağın restorasyon çalışmalarında tarihi eserler ortaya çıkarıldı. Görkemli yapının avlusuna kaçak inşa edilen binayı yıkan ekipler, konağın su ihtiyacını karşılayan bir sarnıçla karşılaştı. Ne zaman inşa edildiği bilinmeyen tarihi sarnıç, çalışma yapan ekipler arasında heyecan yarattı. Ortaya çıkarılan sarnıç hakkında detaylı inceleme başlatılması için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na bilgi verildi. Mimarisiyle ilgi çeken Alanyalı Konağı’nın avlusunda bulunan sarnıcın, kurulun yapacağı çalışmaların ardından hangi döneme ait olduğu belirlenecek. Sarnıçla birlikte restorasyon çalışmaları da yeni boyut kazanacak.

TAVAN SÜSLEMELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kemeraltı Çarşısı\'nın içinde kalan Alanyalı Konağı, neoklasik mimarisiyle dikkat çekiyor. Dönemin seçkin mimarlık örneklerinden tarihi konağın tavan süslemeleri de ilgi çekti. Zamana ve kullanıma bağlı tahribatlara rağmen ihtişamını koruyan tarihi yapı, cumhuriyetin ilk yıllarında tapu kadastro müdürlüğü ve askerlik şubesi olarak kullanıldı. Yapıda 1950- 1969 yılları arasında Kestelli Kız Okulu adıyla da hizmet verildi. Bu tarihten sonra trikotaj atölyesi olarak kiralanan yapının zamanla özgün cephe ve planlama düzeni kısmen değiştirildi. Son yıllarda atıl durumda bulunan tarihi yapı, Konak Belediyesi’nin yürüttüğü restorasyon çalışmaları kapsamında yeniden değerlendirilecek. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, yapının tarihe tanıklık ettiğini belirttiği belirterek, hazırlanan proje kapsamında aslına uygun restore edileceğini söyledi. Sadece Alanyalı Konağı’nı değil, Konak’ta pek çok yapının restore edilmesi için çalıştıklarını dile getiren Pekdaş, ilçede yaklaşık 3 bin tescilli yapının bulunduğunu ve bunların tamamının belediye bütçesiyle restore edilmesinin zor olduğunu kaydetti. Başkan Pekdaş, ayrıca belediye bütçesi el verdiğince restorasyon çalışması yaptıklarını belirtti.

FOTOĞRAFLI