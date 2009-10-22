Kaçak yakıt operasyonu: 400 gözaltı

Ankara Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerinin bu sabah başlatığı "Bypass" kod adlı operasyonda, 30 il'de toplam 150 istasyonda organize şekilde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı ve vergi kaçırdığı gerekçesiyle 400'e yakın kişi gözaltına alındı.

Jandarma yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir ihbar üzerine yaklaşık 1 yıldır, fiziki ve teknik takibi yapılan çalışma, bugün sabah sonuçlandırıldı. Ankara Jandarma ekiplerinin 30 il'de başlattığı operasyonda 150 istasyona baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 400'e yakın kişi gözaltına alındı.İstanyonlarda akaryakıta ilişkin yapılan düzeneklerle eksik dolum yapıldığı ayrıca istasyonların altına ikinci bir depo yaptıkları buradan uzaktan kumanda ile satış sağlandıkları ifade edildi.Jandarma ekiplerinin organize olarak yapılan bu işlemleri takip ettiği ve zanlılar hakkında "Suç örgütü kurarak haksız kazanç elde etme, akaryakıt kaçakçılığı ve vergi kaçakçılığı" gibi suçlardan işlem yapılacağı ifade edildi.





