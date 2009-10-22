T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kaçak yakıt operasyonu: 400 gözaltı

Ankara Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerinin başlatığı "Bypass" kod adlı operasyonda, 400 kişi gözaltına alındı.

22 Ekim 2009 03:00

Ankara Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerinin bu sabah başlatığı "Bypass" kod adlı operasyonda, 30 il'de toplam 150 istasyonda organize şekilde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı ve vergi kaçırdığı gerekçesiyle 400'e yakın kişi gözaltına alındı.

Jandarma yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir ihbar üzerine yaklaşık 1 yıldır, fiziki ve teknik takibi yapılan çalışma, bugün sabah sonuçlandırıldı. Ankara Jandarma ekiplerinin 30 il'de başlattığı operasyonda 150 istasyona baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 400'e yakın kişi gözaltına alındı.İstanyonlarda akaryakıta ilişkin yapılan düzeneklerle eksik dolum yapıldığı ayrıca istasyonların altına ikinci bir depo yaptıkları buradan uzaktan kumanda ile satış sağlandıkları ifade edildi.Jandarma ekiplerinin organize olarak yapılan bu işlemleri takip ettiği ve zanlılar hakkında "Suç örgütü kurarak haksız kazanç elde etme, akaryakıt kaçakçılığı ve vergi kaçakçılığı" gibi suçlardan işlem yapılacağı ifade edildi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24