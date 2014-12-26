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Deutsche Welle

Kaçak Yahudi yerleşimine yıkım

İsrail Yüksek Mahkemesi, Batı Şeria’da inşa edilen Amona yerleşiminin yıkılmasına karar verdi. Yahudi yerleşimciler karara tepki gösterdi. Amona yerleşimi için yıllardır bitmek bilmeyen bir tartışma yaşanıyor.

26 Aralık 2014 11:59


Yüksek Mahkeme, kararı uygulaması için İsrail hükümetine iki yıl süre tanıdı. Karar, "hükümetten gerekli izin alınmaksızın inşaata başlanmış olması" gerekçesine dayandırıldı. Hükümetten, Amona'da yaşayan 50 yerleşimci aile için alternatif sunması istendi.

Yapımına 1997 yılında başlanan yerleşimde 300 dolayında Ortodoks Yahudi yaşıyor. "Haaretz" gazetesi, Ramallah yakınlarındaki Amona'yı "Batı Şeria'nın en büyük kaçak yerleşimi" olarak niteliyor. Batı Şeria'da Filistin toprakları üzerinde inşa edilen çok sayıda kaçak Yahudi yerleşimi bulunuyor. Uluslararası toplum, İsrail hükümetinden izin alınarak işgal altındaki topraklarda inşa edilen yerleşimleri de yasadışı kabul ediyor.

Yüksek Mahkeme daha önce de Amona için yıkım kararı almış, 2006'da evleri yıkmak üzere üzere harekete geçen polis, Yahudi yerleşimcilerin direnişi ile karşılaşmıştı. Yerleşimcilerle polis arasında yaşanan arbedede 250'den fazla kişi yaralanmıştı.

"Ynet" isimli haber portalı, Yahudi yerleşimcilerin Yüksek Mahkeme'nin kararına tepki gösterdiğini duyurdu. İnsan hakları örgütleri, Filistinlilerden yasadışı yollarla gasp edilen bir arazi üzerinde inşa edildiği gerekçesiyle uzun yıllardır Amona'ya karşı mücadele veriyordu. Dava, yerleşimin bulunduğu arazinin Filistinli sahipleri tarafından açılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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