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Yaşam

Kaçak teknesi battı

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nin 6 mil açığındaki Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmek isteyen kaçakların bulunduğu tekne battı. 15 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

25 Temmuz 2013 14:21

Olay, Bodrum İlçesi'ne bağlı Akyarlar Köyü Hüseyin Burnu Feneri ile Yunanistan'ın İstanköy Adası arasındaki bölgede bugün saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Hareket noktaları belirlenemeyen ve yaklaşık 40 kaçak iki tekneyle yaşadışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na gitmek üzere yola çıktı. Saat 04.00 sıralarında, ilk tekne, İstanköy Adası'na ulaştığı sırada, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kaçakların ikinci tekneden söz etmesi üzerine bölgede yapılan çalışmalarda, söz konusu teknenin battığı ve 15 kaçağın da kaybolduğu ortaya çıktı. Yunanlı yetkililer, durumu Türkiye yetkililerine aktardı. 

Türkiye ve Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum Deniz Arama Kurtarma ekibi ve Akyarlar Köyü'ndeki balıkçılar arama kurtarma çalışmaları başlattı.

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