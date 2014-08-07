T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Kaçak tarihî eserler Türkiye'ye teslim edildi

Anadolu topraklarında kurulmuş olan Lidya uygarlığına ait on adet mezar taşı FBI tarafından ele geçirildi. Tarihî eserler Türkiye’ye gönderilmek üzere Washington Büyükelçiliği’ne teslim edildi.

07 Ağustos 2014 13:02


ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından ele geçirilen Lidya uygarlığına ait on adet tarihi eser, Türk makamlarına resmi bir törenle Washington’da teslim edildi. Yapılan ilk incelemelere göre eserlerin mezar taşı olduğu belirtildi.

Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç tarihi eserlerin bulunup Türkiye’ye teslim edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti ve "Bu eserler Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenecek. Manisa’daki arkeoloji müzesinin tamamlanmasının ardından da, eserler oraya transfer edilecek" dedi.

FBI'ın Uluslararası Operasyonlar Birimi Müdürü John Boles eserlerin çalınmış olduğu bilgisini Türk yetkililerden aldıklarını söyledi. Boles "Eserlerin internette satışa çıkarıldığını Türk yetkililer bize bildirdi. FBI satıcı ile irtibata geçip, bu eserlerin çalıntı olduğunu ve Türkiye’ye ait olduğunu bildirdi" açıklamasında bulundu.

Satıcının kendi iradesi ile tarihi eserleri FBI’a teslim ettiğini belirten Boles, eserlerin 2006 yılından beri kayıp olduğunu ancak bu bilginin FBI’a iki buçuk ay önce iletildiğini belirtti. Boles "Aslında sanat eseri kaçakçılığı alanında, bu çok kısa zamanda elde edilmiş bir sonuç. Bu iki ülke arasındaki sağlam işbirliğinin de bir göstergesi" diye konuştu.

Sanat eserlerini satışa çıkaran kurumun ise, ne Türk ne de Amerikan hükümetinden bir ödeme aldığı FBI yetkilileri tarafından belirtildi. Satıcıya nasıl ulaştığı ve ne zaman bu sanat eserlerinin çalındığı ise halen bir soru işareti.

Ticarette takas sistemine son vererek ilk defa para kullanan medeniyet olarak bilinen Lidyalılar milattan önce 680 yılında Anadolu’da bir devlet kurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AnadoluLidyaFBITürkiyeWashington BüyükelçiliğiFederal Soruşturma BürosuTürkWashingtonBüyükelçisi Serdar KılıçAnkara Anadolu Medeniyetleri MüzesiUluslararası Operasyonlar Birimi Müdürü John BolesBolesAmerikan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24