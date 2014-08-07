Kaçak tarihî eserler Türkiye'ye teslim edildi



ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından ele geçirilen Lidya uygarlığına ait on adet tarihi eser, Türk makamlarına resmi bir törenle Washington’da teslim edildi. Yapılan ilk incelemelere göre eserlerin mezar taşı olduğu belirtildi.

Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç tarihi eserlerin bulunup Türkiye’ye teslim edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti ve "Bu eserler Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenecek. Manisa’daki arkeoloji müzesinin tamamlanmasının ardından da, eserler oraya transfer edilecek" dedi.

FBI'ın Uluslararası Operasyonlar Birimi Müdürü John Boles eserlerin çalınmış olduğu bilgisini Türk yetkililerden aldıklarını söyledi. Boles "Eserlerin internette satışa çıkarıldığını Türk yetkililer bize bildirdi. FBI satıcı ile irtibata geçip, bu eserlerin çalıntı olduğunu ve Türkiye’ye ait olduğunu bildirdi" açıklamasında bulundu.

Satıcının kendi iradesi ile tarihi eserleri FBI’a teslim ettiğini belirten Boles, eserlerin 2006 yılından beri kayıp olduğunu ancak bu bilginin FBI’a iki buçuk ay önce iletildiğini belirtti. Boles "Aslında sanat eseri kaçakçılığı alanında, bu çok kısa zamanda elde edilmiş bir sonuç. Bu iki ülke arasındaki sağlam işbirliğinin de bir göstergesi" diye konuştu.

Sanat eserlerini satışa çıkaran kurumun ise, ne Türk ne de Amerikan hükümetinden bir ödeme aldığı FBI yetkilileri tarafından belirtildi. Satıcıya nasıl ulaştığı ve ne zaman bu sanat eserlerinin çalındığı ise halen bir soru işareti.

Ticarette takas sistemine son vererek ilk defa para kullanan medeniyet olarak bilinen Lidyalılar milattan önce 680 yılında Anadolu’da bir devlet kurmuştu.