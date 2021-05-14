Kaçak sondaj yapan maden şirketi ÇED süreci başlattı

İznik'te kaçak sondaj yaparken köylüler tarafından fark edilen Gizem Madencilik, İznik'in Hisardere, İhsaniye gibi mahallelerini etkileyecek altın ve bakır arama çalışmaları için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecini başlattı.

Gazete Duvar’dan Osman Çaklı’nın haberine göre, ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığa dayanan yöre halkı, su kaynaklarının etkileneceğinden endişe duyuyor.

Gizem Madencilik’in 2020 yılının ağustos ayında kaçak sondaj yaptığı sırada İznik'e giden CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, asırlık çınar ağaçlarına tabelalar asılarak sondaj yapıldığının fark edilmesinden sonra şirketin çalışmalarının durdurulduğunu hatırlatarak, "Fakat son başvurularından anlıyoruz ki, sondajdan vazgeçmiyorlar" dedi.

ÇED başvuru sürecinin Bursa'daki çevreciler, CHP ilçe örgütü ve meslek kuruluşlarıyla takip edildiğini belirten Kayışoğlu, İznik'in, Kazdağları gibi talan edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Çevreyi koruma konusunda ısrarcı olacaklarını belirten Kayışoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Daha önceki tecrübelerden biliyoruz. Alınan ruhsatlar zamanla kanunun etrafından dolanılarak genişletiliyor ve yayılıyor. Kirazlıyayla ile birlikte düşünüldüğünde İznik Gölü sürekli saldırı altında. Binlerce yıldır tarihiyle, suyuyla, kurdu kuşuyla denge içerisinde yaşayan ve yaşatan, ekolojik dengesini sağlayan bu güzellikleri rant uğruna yok etmemeleri için de bakanlığa sesleniyoruz. Masa başında kalem kırmayı bırakın"