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Yaşam

Kaçak silahlar gemide değil TIR’da bulundu

Haber konusu silahlar müvekkile ait geminin sorumluluğu altında bulunan herhangi bir bölümünde yakalanmamıştır

05 Mart 2013 21:35

Mersin Taşucu limanında yaklaşık iki hafta önce ele geçirilen 21 bin mermi ve bir konteyner dolusu silahla ilgili olarak Akgünler Denizcilik Firması bir açıklama yaptı. Konuyla ilgili yayınlanan haberlerde bazı yanlışlar olduğunu ileri süren firma yetkilileri, şu bilgileri verdi:

1- Haber konusu müvekkil şirkete ait geminin rotası haberde belirtildiği üzere İran-Hatay, Hatay-Taşucu, Taşucu-Kıbrıs değildir. Müvekklik şirkete ait geminin rotası Lübnan (Beyrut)-Türkiye (Taşucu)'dur.

2- Haber konusu silahlar müvekkile ait geminin sorumluluğu altında bulunan herhangi bir bölümünde yakalanmamıştır. Habere konu silahlar yük taşımacılığı yapan müvekkile ait gemide bulunan bir TIR'da gizli bölmede yakalanmıştır.

 

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