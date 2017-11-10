Kaçak sigaralar, yakılarak imha edildi

UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta polis tarafından yapılan denetimlerde ele geçirilen 3 bin 650 paket kaçak sigara ve 2 bin 710 boş makaron yakılarak imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından denetimlerde ele geçirilerek emniyete ait depolarda tutulan gümrük kaçağı 3 bin 650 paket sigara ve 2 bin 710 boş makaron, kamyona yüklenip, Uşak Belediyesi\'ne ait Karaağaç Mahallesi\'ndeki eski çöp depo alanına getirildi. Kamyondan boşaltılan sigaralar üzerlerine benzin dökülerek yakıldı. Yanan sigaralar daha sonra belediyeye ait iş makinesi yardımı ile açılan çukura gömüldü.



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