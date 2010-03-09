Kaçak sigaralar sahile vurdu

T24 - Binlerce paket bandrolsüz sigara denizden çıktı. Sinop'ta sahile binlerce paket yabancı menşeyli kaçak sigara paketi vurdu. Vatandaşlar sigaraları toplamaya başladı.



Bu gün akşam saatlerinde Sinop ile Samsun'un Yakakent ilçesine kadar olan sahil şeridinin farklı farklı noktalarına yabancı menşeyli ve bandrolsüz binlerce sigara paketi vurdu. Bazıları karton, bazıları da tek paket halinde ve farklı markalarda oldukları gözlenen sigara paketleri ilk olarak Sinop Merkez Gelincik Mahallesi sahilinde görüldü. Olay vatandaşlar tarafından emniyete ve sahil güvenlik ekiplerine haber verildi. sahile vuran binlerce paket sigarayı gören bazı vatandaşlar da paketleri toplamaya koyuldu. Yetkililer fırtına nedeniyle bir geminin batmış olabileceğinden endişe ediyor.



Sigara paketlerini denizde gördüğünde çok şaşırdığını belirten Serdar Dinçer (20), paketlerin dalgalarla gelmeye devam ettiğini söyledi. Serdar Dinçer, "İlk önce salihe büyük bir kalas vurdu. Onu çıkartmak için sahile inmiştim. Baktık ki bir kaç karton sigara var. Biraz sonra sahile vuran sigaraların sayısı artmaya başladı. Hemen polise haber verdik. Büyük bir ihtimal gemi batmış olabilir. Ben 10 pakete yakın sigara aldım ve kaloriferin üzerinde kuruttum. Ardından da içtim, Denizde bozulmamış ve normal sigaradan hiç bir farkı yoktu" diye konuştu.