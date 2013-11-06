Kaçak sigaralar ambulansta yakalandı

Batman'da, durumundan şüphelenilerek takibe alınan ambulansta, hasta yerine kaçak sigara taşındığı ortaya çıktı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerinin, Bitlis-Van yolundan Batman'a giriş yapan ambulansın durumundan şüphelenerek takibe aldığı bildirildi.

Açıklamada, ambulansın Batman'da bulunan hastane güzergahına girmeyerek farklı bir yola saptığı ve ara sokağa park ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Polis ekipleri ambulans şoförü ile yaptığı mulakatta şahsın sürücü belgesinin olmadığı, GBT sorgulamasında kaçakçılık suçlarından kaydının bulunduğu bilgisine ulaştı.

Polis ekiplerinin ifadesini aldığı şahsın ambulans içerisinde gümrük kaçağı sigara olduğunu itiraf etmesi üzerine ambulansta yapılan aramada, 32 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait 1 çift plaka ve şahıs adına kayıtlı 1 çift ambulans plakası ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişinin sorgusu devam ederken, sahte plaka ve kaçak sigaralara el konuldu."

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.