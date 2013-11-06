T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kaçak sigaralar ambulansta yakalandı

Ambulansta ele geçirilen 32 bin 500 paket kaçak sigaraya el konulurken, sürücüsü gözaltına alındı

06 Kasım 2013 23:32

 

Batman'da, durumundan şüphelenilerek takibe alınan ambulansta, hasta yerine kaçak sigara taşındığı ortaya çıktı.
Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerinin, Bitlis-Van yolundan Batman'a giriş yapan ambulansın durumundan şüphelenerek takibe aldığı bildirildi.
Açıklamada, ambulansın Batman'da bulunan hastane güzergahına girmeyerek farklı bir yola saptığı ve ara sokağa park ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Polis ekipleri ambulans şoförü ile yaptığı mulakatta şahsın sürücü belgesinin olmadığı, GBT sorgulamasında kaçakçılık suçlarından kaydının bulunduğu bilgisine ulaştı.
Polis ekiplerinin ifadesini aldığı şahsın ambulans içerisinde gümrük kaçağı sigara olduğunu itiraf etmesi üzerine ambulansta yapılan aramada, 32 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait 1 çift plaka ve şahıs adına kayıtlı 1 çift ambulans plakası ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişinin sorgusu devam ederken, sahte plaka ve kaçak sigaralara el konuldu."
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ETİKETLER

sigarakaçakambulans

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24