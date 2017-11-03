Kaçak sigara yüklü kamyonet, yola atılan kapanla durduruldu

KARS, (DHA)- KARS Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığı yapan 1 şüphelinin yönetimindeki kamyoneti yola kapan atarak durdurdu. Sürücüsünü yakalayan ekiplerin yaptığı incelemede kamyonette 5 bin paket kaçak sigara olduğunu belirlendi.

Olay, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Digor- Kars karayolu üzerindeki Bölge Trafik önünde denetim yapan polis ekiplerini gören U.S., yönetiminledi kamyonetle Digor ilçesi yönüne kaçmaya başladı. Polis ekipleri de durumundan şüphelendiği aracı takibe aldı. Kent merkezine yaklaşık 20 kilometredeki Hanlar Mevkii’ne doğru giden aracı takibe alan ekipler Dağpınar Jandarma ekiplerine de bilgi verdi. Bunun üzerine Hanlar Mevkii’nde jandarma önlem aldı. Jadarma ekiplerini gören U.S., Hanlar Mevkii\'nden dönerek hızla kent merkezine gitmeye başladı. Kamyonetin durdurulması için Digor yolu sosyal konutlar girişine bariyer kuran polis ekipleri yola kapan atarak beklemeye başladı. Kamyonet sürücüsü yola atılan kapandan kaçamadı. Öndeki 2 ve arka sol lastiği patlayan kamyonet yaklaşık 500 metre gittikten sonra durdu. Sürücü kamyonetten inerek kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince yaklaşık 20 dakika süren takibi ardından şüpheli gözaltına alındı. Kamyonette yaklaşık 5 bin paket kaçak sigara ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



FOTOĞRAFLI