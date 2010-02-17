Kaçak rafineri polisleri şaşırttı

T24 - Mersin'de kent merkezine sadece 5 kilometre uzaklıkta bir alana kaçak olarak inşa ettikleri dev rafineriyle binlerce ton kaçak mazotu piyasaya süren bir çete çökertildi. Rafineri, kapasitesi ve laboratuvarı ile polislere parmak ısırttı.



Mersin polisinin yaklaşık iki aydır yaptığı teknik takip sonucu Karacailyas mevkiinde bir tesise operasyon düzenlendi.



Dev tankerlerin, laboratuvarların, ikmal ve tahliye bölümlerinin bulunduğu kaçak rafinerinin köpekler tarafından korunduğu görüldü.



Mersin kent merkezine sadece 5 kilometre uzaklıktaki ruhsatsız tesis, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü polislerini bile şaşırttı.



Rafineriden bugüne kadar 400 bin ton kaçak mazotun piyasaya sürüldüğü tahmin ediliyor.



Ruhsatsız rafineriye düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.





