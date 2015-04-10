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Yaşam

Kaçak Polat Alemdar ele geçirildi!

Jandarma'nın kaçak sigara operasyonunda dikkat çeken paket...

10 Nisan 2015 11:39

Diyarbakır-Elazığ karayolu üzeri Değirmendere mevkiinde jandarma ekiplerinin yaptıkları yol uygulamasında, bir araçta yapılan aramada, Kurtlar Vadisi'nin 'Polat Alemdar'ı, Necati Şaşmaz'ın fotoğrafının bulunduğu 19 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirildi.

 

19 bin 500 paket kaçak sigara

 

Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır-Elazığ karayolu üzeri Değirmendere mevkiinde yaptıkları yol kontrolleri sırasında batı illerine giden özel bir araçta yapılan aramada, 19 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirdi.

 

Necati Şaşmaz fotoğrafı

 

Kaçak sigaraların içinde yüzlerce paket, Kurtlar Vadisi dizisi karakteri 'Polat Alemdar'ı hatırlatan 'Murad Alamdar' adıyla hazırlanmış ve üzerinde dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın resminin basıldığı kaçak sigaralar dikkat çekti.

 

Piyasa değeri 80 bin lira

 

Kuzey Irak'ta üretildiği belirtilen ve Arap coğrafyasında da ilgiyle takip edilen Kurtlar Vadisi dizinin başrol oyuncusu Polat Alemdar'ın, Ortadoğu'da bilinen ismiyle "Murad Alemdar" marka yüzlerce paket gümrük kaçağı sigaranın piyasa değerinin 80 bin lira olduğu bildirildi.

 

Serbest kaldılar

 

Jandarmanın yaptığı yol kontrolü sırasında ele geçirilen gümrük kaçağı sigaralara el konulurken, gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ö., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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