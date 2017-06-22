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Spor

'Kaçak oyuncu' oynatan iki Türk lisesinin dünya ve Avrupa şampiyonlukları iptal edildi

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu okulları diskalifiye ederken, oyuncular da YÖK’ün verdiği üniversite burslarını kaybedebilir

22 Haziran 2017 14:18

2016’da voleybolda dünya şampiyonu olan Bostancı Doğa Anadolu Lisesi ile futbolda Avrupa şampiyonu olan Ankara Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi erkek takımları, ISF (Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) tarafından ‘kaçak oyuncu’ oynattıkları gerekçesiyle turnuvalardan ihraç edilerek kupaları geri alındı.

Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre, geçen ay yapılan ISF Yönetim Kurulu toplantısında, ISF Disiplin Komitesi’nin sunduğu rapor kabul edildi ve ihraç kararları 2 Haziran’da resmen açıklandı. ISF Disiplin Komitesi, Sırbistan’daki 2016 ISF Voleybol Dünya Şampiyonu Bostancı Doğa Anadolu Lisesi’nin, sezon başında kendi okulunda kaydı bulunmayan 5 oyuncuyu oynattığını ve bunun kurallara aykırı olduğunu belirledi.

Doğa Koleji’nin, Türkiye’deki grup ve final maçlarında takımda yer alan 12 oyuncudan sadece 7’sini Dünya Şampiyonası kadrosuna aldığı, diğer 5 oyuncunun ise kurallara uymamasına rağmen Ankara’daki İncek Doğa Koleji’nden bu şampiyona için nakledildiği ortaya çıktı. Aynı zamanda Ziraat Bankası Voleybol Takımı’nın altyapısında yer alan bu oyuncuların, Dünya Şampiyonası’na gidecekleri için Ankara’daki bölge çeyrek finallerinde bile Doğa Koleji adına oynatılmadığı belirlendi.

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