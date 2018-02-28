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Kaçak ocakta ölen 2 madenci, toprağa verildi

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, kaçak maden ocağında karbondioksit gazından zehirlenen 2 işçi, gözyaşları arasında toprağa verildi

28 Şubat 2018 17:43

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Kozlu ilçesinde, kaçak maden ocağında karbondioksit gazından zehirlenen 2 işçi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kozlu Ören köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün gece meydana gelen olayda, işçiler Hayrettin Akdemiroğlu (51) ve Hasan Okumuş (47) çalıştıkları kaçak kömür ocağında karbondioksit gazından zehirlendi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibi ve AFAD tarafından ocaktan çıkarılan işçilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Hasan Okumuş\'un cenazesi, evinde alınan helalliğin ardından Merkez Mahallesi\'nde bulunan Kevser Camii\'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Hasan Okumuş\'un Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü\'nde öğrenim gören oğlu Bülent Okumuş, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, GMİS Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, GMİS Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak ve yakınları katıldı. Okumuş, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Evli ve 3 çocuk babası Hayrettin Akdemiroğlu ise Kozlu Çırgan köyünde öğle namazının ardından kılınan cenaza namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

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